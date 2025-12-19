Opasno je imati autoritarnog vođu bez ikakve kontrole

Radar pre 27 minuta  |  Ivan Radanović
Opasno je imati autoritarnog vođu bez ikakve kontrole

U demokratijama nema jednog jedinog čoveka koji svima govori šta treba da rade. Najvažnije su dobre institucije, a mladi bi trebalo da se pitaju koji su institucionalni aranžmani najbolji za Srbiju. Postkomunističke zemlje koje su najbrže i najozbiljnije sprovele institucionalne reforme ostvarile su i najbolje rezultate. To je najbolji put i za Srbiju ako želi da se uspešno razvija

Sve je prolazno, kriza je večna, kaže za Radar uticajni američki ekonomista Džozef Stiglic, profesor Univerziteta Kolumbija i dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 2001, kome je Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu prošle sedmice dodelio nagradu „Miladin Životić“ za višedecenijski društveno-kritički rad. Od kasnih devedesetih, kada je Stiglic bio predsednik Saveta ekonomskih savetnika predsednika SAD, a potom glavni ekonomista Svetske banke, svet
Kriza oko NIS-a pokrenula novi „juriš na banke": Šta nas dalje očekuje

Ozon press pre 15 sati
Kriza oko NIS-a pokrenula novi „juriš na banke": Stručnjaci predviđaju šta nas dalje čeka

Danas pre 16 sati
Počinje 25. Beogradski ekonomski forum

Novi magazin pre 2 dana
Sutra se održava 25. Beogradski ekonomski forum: visoki predstavnici iz Srbije i inostranstva na jednom mestu

Kurir pre 2 dana
Ona menja svet: Kako jedna nagrada osnažuje nove generacije naučnica

BizLife pre 2 dana
Vučić: U fokusu razgovora sa Svetskom bankom energetska bezbednost Srbije

Biznis.rs pre 2 dana
Svetska banka i "Blek Rok" rade na planu obnove Ukrajine uz podršku EU: Upravljanje zamrznutim ruskim sredstvima u fokusu

Blic pre 3 dana

Opasno je imati autoritarnog vođu bez ikakve kontrole

Radar pre 27 minuta
Preko 300 miliona dinara više ove godine za Užice: Usvojen budžet za 2026. godinu, projektovan na 5,5 milijardi

Kurir pre 22 minuta
Amerika blokirala uvoz guma iz Linglonga u Zrenjaninu: Tvrde da imaju dokaze koji u razumnoj meri ukazuju na prinudni rad

Blic pre 1 sat
SAD zabranile uvoz Linglong guma iz Srbije zbog sumnje na prinudni rad

Danas pre 2 sata
Moć Ilona Maska: Postavlja pravila u orbiti, ali i na Zemlji

Blic pre 3 sata