Amerika blokirala uvoz guma iz Linglonga u Zrenjaninu: Tvrde da imaju dokaze koji u razumnoj meri ukazuju na prinudni rad

Američka carinska i granična služba (U.S. Customs and Border Protection - CBP) saopštila je da je izdala Naredbu o zadržavanju isporuka automobilskih guma proizvedenih u Srbiji od strane kompanije "Linglong" iz Zrenjanina. CBP je saopštila da odluka stupa na snagu odmah i da će na svim ulaznim lukama u SAD zadržavati pošiljke ovih guma zbog, kako tvrde, dokaza koji "u razumnoj meri" ukazuju na upotrebu prinudnog rada u proizvodnji. CBP pritom nije objavila ove dokaze.

- Poruka je jasna: SAD neće tolerisati prinudni rad u lancima snabdevanja - izjavio je komesar CBP-a Rodni Skot. Ova naredba je izdata, kako se navodi, "zbog kršenja odredbi zakona koji zabranjuje ulazak robe proizvedene uz prinudni rad na teritoriju SAD". - Amerikanci ne bi smeli da se takmiče sa proizvodima nastalim kroz eksploataciju - izjavila je Suzan Tomas iz Kancelarije CBP-a za trgovinu. - Sprečavanjem ulaska robe proizvedene prinudnim radom u američku