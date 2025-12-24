Veliko olakšanje za dužnike u Sremskoj Mitrovici: Grad od 1. januara briše sve kamate, ali pod jednim uslovom!

Građane Sremske Mitrovice koji imaju dugovanja po osnovu poreza i drugih lokalnih dažbina od 1. januara 2026. godine očekuje velika olakšica – grad otpisuje čak 100 odsto kamate, ali samo ako se ispoštuje jasan rok i procedura.

Kako je saopštila Gradska uprava za budžet, imovinu i investicije, svi koji imaju dugove za porez na imovinu, komunalne takse, naknade i boravišnu taksu moći će da se oslobode kamate, ukoliko u roku od 30 dana plate glavni dug. V. d. načelnika Gradske uprave Uroš Veselinović pojasnio je da se odluka primenjuje od 1. januara, a da će građani zahteve moći da podnose već od prvog radnog dana, 5. januara. – Odluka važi od prvog prvog. Građani podnose zahtev na