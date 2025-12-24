Srednji kurs dinara za evro 117,3888 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,3888 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Kurs dinara će prema evru biti niži za 0,1 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,3 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak niži je za 0,1 odsto i iznosi 99,7356 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 2,1 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 12,8 odsto, a od početka godine za 12,7 odsto.