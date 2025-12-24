Ovo je novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Ovo je novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,3888 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je u odnosu na evro niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je nepromenjen, a od početka godine je oslabio za 0,2 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru u utorak niži je za 0,5 odsto i iznosi 99,7356 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru je nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 3,4 odsto, a od početka godine jači za 0,4 odsto.
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,3888 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3888 dinara

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs evrakurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

PIK Bečej prodaje deo poslovanja: Novi vlasnik smrznutom povrću

PIK Bečej prodaje deo poslovanja: Novi vlasnik smrznutom povrću

Forbes pre 11 minuta
Kuda vodi koncesija za Apoteku Beograd: Privatizacija i monopolizacija koje se tako ne zovu

Kuda vodi koncesija za Apoteku Beograd: Privatizacija i monopolizacija koje se tako ne zovu

Forbes pre 11 minuta
Ispekli zanat u Beogradu, pa u rodnom gradu ostvarili san: Jovan i Andrijana godinama radili za druge, a sad imaju restoran

Ispekli zanat u Beogradu, pa u rodnom gradu ostvarili san: Jovan i Andrijana godinama radili za druge, a sad imaju restoran

Kurir pre 11 minuta
Koji gradovi su svoje apoteke dali pod koncesiju i kako posluju privatne apoteke-koncesionari

Koji gradovi su svoje apoteke dali pod koncesiju i kako posluju privatne apoteke-koncesionari

N1 Info pre 1 minut
Šta sve poskupljuje u 2026. godini?

Šta sve poskupljuje u 2026. godini?

Danas pre 16 minuta