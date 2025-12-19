Akademski plenum: Kršenje prava i korupcija koštaju režim poverenja SAD

Akademski plenum: Kršenje prava i korupcija koštaju režim poverenja SAD

Sjedinjene Američke Države su tokom decembra 2025. povukle niz poteza prema Srbiji koji, kako navodi Akademski plenum, jasno pokazuju gubitak poverenja u aktuelni režim – od odustajanja od projekta na mestu Generalštaba, preko zabrane uvoza proizvoda kompanije Ling Long, do usvajanja zakona koji predviđa personalne sankcije korumpiranim liderima.

U saopštenju Akademskog plenuma se navodi da su SAD u kratkom vremenskom periodu donele više odluka koje predstavljaju jasnu političku poruku. -Sredinom decembra 2025. godine Sjedinjene Američke Države su povukle učešće u projektu izgradnje hotela na mestu kompleksa Generalštaba, zabranile uvoz guma iz fabrike Ling Long u Srbiji zbog sumnje na prinudni rad, a potom usvojile Zakon o Zapadnom Balkanu koji predviđa personalne sankcije korumpiranim liderima.- navodi se
