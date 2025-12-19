SAD zabranile uvoz Linglong guma iz Srbije zbog sumnje na prinudni rad

Američka carinska i granična služba (CBP) izdala je Naredbu o zadržavanju robe (Withhold Release Order – WRO) za automobilske gume koje u Srbiji proizvodi kompanija Linglong International Europe D.O.O.

Zrenjanin. Ta američka agencija je saopštila da je odluka stupila na snagu odmah, a pošiljke guma Linglonga biće zadržavane na svim ulaznim lukama u Sjedinjenim Američkim Državama zbog, kako je objašnjeno, dokaza koji ukazuju na korišćenje prinudnog rada u proizvodnji. Komesar CBP-a Rodni S. Skot poručio je da SAD neće tolerisati prinudni rad u globalnim lancima snabdevanja. Vršiteljka dužnosti izvršne pomoćnice komesara CBP-a za trgovinu Suzan S. Tomas izjavila je