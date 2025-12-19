Dan uživo: Novi pozdravi od Ujka Sema

U Danu uživo govorićemo o odluci američke carine da zadrži na granici Linglong auto-gume iz Srbije zbog dokaza o korišćenju prisilnog rada u njihovoj proizvodnji.

O prisilnom radu i ponižavajućim uslovima za radnike tokom izgradnje fabrike Linglong u Zrenjaninu izveštavao je pre svih Vojvođanski istraživački centar, a zatim i N1, kao i brojni drugi mediji. Gošća Dana uživo biće Marija Anđelković iz organizacije Astra, koja je među prvima ukazala na kršenje osnovnih ljudskih, kao i radnih prava radnika na gradilištu Linglonga.