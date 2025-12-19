Dan uživo: Novi pozdravi od Ujka Sema

N1 Info pre 5 sati  |  N1 Beograd
Dan uživo: Novi pozdravi od Ujka Sema

U Danu uživo govorićemo o odluci američke carine da zadrži na granici Linglong auto-gume iz Srbije zbog dokaza o korišćenju prisilnog rada u njihovoj proizvodnji.

O prisilnom radu i ponižavajućim uslovima za radnike tokom izgradnje fabrike Linglong u Zrenjaninu izveštavao je pre svih Vojvođanski istraživački centar, a zatim i N1, kao i brojni drugi mediji. Gošća Dana uživo biće Marija Anđelković iz organizacije Astra, koja je među prvima ukazala na kršenje osnovnih ljudskih, kao i radnih prava radnika na gradilištu Linglonga. Posle izjave predsednika Aleksandra Vučića da će Zakon o roditeljima-negovateljima izazvati brojne
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Šok snimak iz Linglonga: Kineski šef tuče radnika (video)

Šok snimak iz Linglonga: Kineski šef tuče radnika (video)

Pravda pre 3 sata
'Bili smo zlostavljani': Zabrana uvoza guma u SAD i ispovest radnika kineskog Linglonga u Srbiji

'Bili smo zlostavljani': Zabrana uvoza guma u SAD i ispovest radnika kineskog Linglonga u Srbiji

Slobodna Evropa pre 3 sata
Anđelković o zabrani izvoza Linglonga u SAD: Kod nas nema političke volje da se radi na ovim predmetima

Anđelković o zabrani izvoza Linglonga u SAD: Kod nas nema političke volje da se radi na ovim predmetima

N1 Info pre 4 sati
Akademski plenum: Kršenje prava i korupcija koštaju režim poverenja SAD

Akademski plenum: Kršenje prava i korupcija koštaju režim poverenja SAD

In medija pre 6 sati
Kako američke vlasti vide, a srpske ne primećuju prinudni rad u Linglongu: Kineska fabrika i danas dobija enormne subvencije…

Kako američke vlasti vide, a srpske ne primećuju prinudni rad u Linglongu: Kineska fabrika i danas dobija enormne subvencije iz budžeta

Nova ekonomija pre 7 sati
Amerika zabranila uvoz Linglongovih guma iz Srbije

Amerika zabranila uvoz Linglongovih guma iz Srbije

Bloomberg Adria pre 7 sati
Objavljen snimak tuče u Linglongu: Ovako šefovi tretiraju radnike u kineskoj fabrici VIDEO

Objavljen snimak tuče u Linglongu: Ovako šefovi tretiraju radnike u kineskoj fabrici VIDEO

Nova pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićZrenjaninLinglong

Ekonomija, najnovije vesti »

EU smanjila uvoz nafte, ali znatno povećala uvoz tečnog gasa

EU smanjila uvoz nafte, ali znatno povećala uvoz tečnog gasa

Danas pre 40 minuta
Pijace u Srbiji pred praznike prazne: Rast cena 30-40%, ali niko se slave ne odriče: Jedna namirnica otišla na 500 dinara…

Pijace u Srbiji pred praznike prazne: Rast cena 30-40%, ali niko se slave ne odriče: Jedna namirnica otišla na 500 dinara (video)

Blic pre 3 sata
Fond PIO se oglasio sa najnovijom objavom: Ovo su dobre i važne vesti za penzionere!

Fond PIO se oglasio sa najnovijom objavom: Ovo su dobre i važne vesti za penzionere!

Alo pre 1 sat
Srednji kurs za evro u ponedeljak će biti 117,3806 dinara

Srednji kurs za evro u ponedeljak će biti 117,3806 dinara

Politika pre 45 minuta
Ministarka trgovine u Pekingu: Srbija pruža snažnu podršku mehanizmu Kina-CIEZ

Ministarka trgovine u Pekingu: Srbija pruža snažnu podršku mehanizmu Kina-CIEZ

Politika pre 45 minuta