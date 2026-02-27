Poljoprivrednici traže hitan sastanak sa Macutom: "Ne možemo da pregovaramo sa ministrom Glamočićem"

Poljoprivrednici koji već 17 dana aktivno protestuju poslali su Vladi Srbije zahtev za hitan sastanak sa premijerom Đurom Macutom, potvrdio je za portal Newsmax Balkans Milan Pajić iz Udruženja "Naše mleko" iz Mačve, dodajući da poljoprivrednici žele da preusmere pregovore na Vladu.

Među udruženjima koja učestvuju u protestu su Udruženje za spas i opstanak stočara Zapadne Srbije, Udruženje "Naše mleko", Udruženje "Šajkača" i Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja. Kako ističe naš sagovornik, sa ministrom poljoprivrede Draganom Glamočićem ne mogu da pregovaraju niti da uspostave dogovor, zbog čega traže da se razgovori preusmere na premijera i dodaje da su udruženja uputila i zvaničan pismeni zahtev. "Svi poljoprivrednici koji