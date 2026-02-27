Udruženja tvrde da je vlast ubacila ljude u njihove redove da bi razbila proteste poljoprivrednike
"To lice treći put već pokušava da razbije sastanke poljoprivrednika i napravi razdor među poljoprivrednicima", navodi se u saopštenju.
Sastanak svih udruženja poljoprivrednika koja su u protestu održan je sinoć u Mrčajevcima kod Čačka, gde od 11. februara traje blokada Ibrske magistrale.
Poljoprivrednici su uputili poziv Vladi Srbije za hitan sastanak na kome bi se razgovaralo o rešavanju problema koji su doveli do njihovog protesta.
Oni traže da se odmah zaustavi uvoz poljoprivrednih proizvoda koji ugrožavaju domaće tržište dok se zalihe ne potroše, kao i uvođenje prelevmana i kvota na uvoz mleka i mesa.
Od danas će u totalnoj blokadi biti i Kočovića raskrsnica u čačanskom selu Bresnica, zbog inicdenta koji se dogodio juče kada je vozač kombija pokušao da probije blokadu i teško povredio jednog poljoprivrednika.
U totalnoj blokadi biće i magistralni put Kragujevac - Gornji Milanovac, putevi Resnik - Kragujevac, Lunovo selo - Užice, putevi u mestima Bogatić, Zavlaka, Bare i Cerovac.
Poljoprivrednici će od 10 časova blokirati puteve u mestima Kisač, Kuzmin, magistralni put M7, Punkt na izlazu iz Kikinde, put Kikinda - Zrenjanin.
Od 10 do 12 časova biće blokiran stari put Čačak - Kraljevo u selu Slatina.
Od 10 do 12 i od 13 do 15 časova biće blokiran regionalni put Požarevac - Majdanpek i put Požarevac - Kladovo.
Od 10 do 14 časova biće blokirani putevi u Srbobranu, Novi Sad - Subotica, magistralni put Zrenjanin - Novi Sad kod mesta Aradac.
Od 10 do 15 časova biće blokiran magistralni put Beograd - Zrenjanin kod Čente, Zrenjanin - Žitište u mestu Klek, put u mestu Susek i raskrsnica Novi Sad - Sremska Mitrovica - granica sa Hrvatskom.
Od 10 do 16 časova biće blokirani putevi Šabac - Loznica, Valjevo - Bela Crkva.
Od 11 časova do daljeg biće blokirani putevi Kragujevac - Kraljevo i Kragujevac - Čačak.
Od 11 do 14 časova poljoprivrednici će blokirati put Konarevo - Janok.
Od 11 do 16 časova biće blokirani putevi u mestima Kumane, Ruma, Nova Crnja, Smederevska Palanka.
Od 11 do 18 časova biće blokirani putevi u mestima Mali Zvornik i Gornja Sabanta.
Od 11.55 biće blokirana ariljska rampa, a od 12 časova magistralni put Beograd - Pančevo - Temišvar, put u mestu Vladimirovci kod restorana "Domovina", Drenovac - Šabac, Šabac - Mačvanska Mitrovica, Mladenovac - Drapšin, put za Beograd.
Od 12 do 15 časova biće blokiran put Blace - Klisura.
Od 12 do 16 časova biće blokirani putevi u mestima Bešenovo, Krčedin, Čelarevo, Bašaid, Padina, Vlajkovac, Tovarište, Vilovo, Bački Petrovac.
Od 12 do 17 putevi Zaklopača - Kraljevo, Vitanovac - Kraljevo, Sremska Mitrovica - Bogatić, put u mestima Klenje, Badovinci, Salaš Crnobarski, Banovo polje, Ravnje neće biti prohodni.
Od 12 do 18 časova poljoprivrednici će blokirati saobraćajnicu Takovo - Gornji Milanovac.
Od 13 časova biće blokiran put Valjevo - Pričević, skretanje za Tupance.
"Poziv upućujemo premijeru i članovima Vlade Srbije da se odmah odazovu razgovoru kako bismo zajednički rešili problem koji eskalira i ozbiljno ugrožava celokupnu primarnu poljoprivrednu proizvodnju", navodi se u saopštenju udruženja poljoprivrednika koje su objavili posle zajedničkog sastanka u Mrčajevcima, gde blokiraju Ibarsku magistralu 17. dan zaredom.
Poljoprivrednici ocenjuju da je u interesu države, građana i svih poljoprivrednih proizvođača da se hitno i odgovorno reše problemi koji su doveli do njihovog protesta i blokade puteva.
Oni su pre dva dana prekinuli dijalog sa ministrom poljoprivrede Draganom Glamočićem "zbog niza njegovih netačnih i uvredljivih izjava o poljoprivrednicima".
Protest poljoprivrednika "Šajkača" iz Bresnice kod Čačka i kraljevačkog Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja počeo je 11. februara blokadom Ibarske magistrale u Mrčajevicima.
Njima su se pridružila brojna poljoprivredna udruženja koja u poslednjih nekoliko dana blokiraju oko 80 magistralnih, regionalanih i lokalnih puteva u Srbiji.
Poljoprivrednici koji protestuju traže da se odmah zaustavi uvoz poljoprivrednih proizvoda koji ugrožavaju domaće tržište dok se zalihe ne potroše, kao i uvođenje prelevmana i kvota na uvoz mleka i mesa.
Poljoprivrednici su propustili autobus sa putnicima da prođe, a vozač kombija koji je bio iza autobusa pokušao je da probije blokadu i povredio meštanina Bresnice koji se nalazio na kolovozu.
Povređeni muškarac je odmah prevezen u čačansku bolnicu, a posle konstatovanih teških povreda prebačen je u Klinički centar u Kragujevcu.
(Beta, 27.02.2026)