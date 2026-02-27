Udruženja tvrde da je vlast ubacila ljude u njihove redove da bi razbila proteste poljoprivrednike

Poljoprivrednici objavili plan današnje blokade puteva u Srbiji

Udruženja poljoprivrednika koja protestuju najavila su da će i danas od 10 časova blokirati oko 80 magistralnih, regionlanih i lokalnih puteva u Srbiji zbog "katastrofalnog stanja u poljoprivredi". U totalnoj blokadi u trajanju od 24 sata biće i dalje Ibarska magistrala u Mrčajevcima kod Čačka, 17. dan zaredom.

Od danas će u totalnoj blokadi biti i Kočovića raskrsnica u čačanskom selu Bresnica, zbog inicdenta koji se dogodio juče kada je vozač kombija pokušao da probije blokadu i teško povredio jednog poljoprivrednika.

U totalnoj blokadi biće i magistralni put Kragujevac - Gornji Milanovac, putevi Resnik - Kragujevac, Lunovo selo - Užice, putevi u mestima Bogatić, Zavlaka, Bare i Cerovac.

Poljoprivrednici će od 10 časova blokirati puteve u mestima Kisač, Kuzmin, magistralni put M7, Punkt na izlazu iz Kikinde, put Kikinda - Zrenjanin.

Od 10 do 12 časova biće blokiran stari put Čačak - Kraljevo u selu Slatina.

Od 10 do 12 i od 13 do 15 časova biće blokiran regionalni put Požarevac - Majdanpek i put Požarevac - Kladovo.

Od 10 do 14 časova biće blokirani putevi u Srbobranu, Novi Sad - Subotica, magistralni put Zrenjanin - Novi Sad kod mesta Aradac.

Od 10 do 15 časova biće blokiran magistralni put Beograd - Zrenjanin kod Čente, Zrenjanin - Žitište u mestu Klek, put u mestu Susek i raskrsnica Novi Sad - Sremska Mitrovica - granica sa Hrvatskom.

Od 10 do 16 časova biće blokirani putevi Šabac - Loznica, Valjevo - Bela Crkva.

Od 11 časova do daljeg biće blokirani putevi Kragujevac - Kraljevo i Kragujevac - Čačak.

Od 11 do 14 časova poljoprivrednici će blokirati put Konarevo - Janok.

Od 11 do 16 časova biće blokirani putevi u mestima Kumane, Ruma, Nova Crnja, Smederevska Palanka.

Od 11 do 18 časova biće blokirani putevi u mestima Mali Zvornik i Gornja Sabanta.

Od 11.55 biće blokirana ariljska rampa, a od 12 časova magistralni put Beograd - Pančevo - Temišvar, put u mestu Vladimirovci kod restorana "Domovina", Drenovac - Šabac, Šabac - Mačvanska Mitrovica, Mladenovac - Drapšin, put za Beograd.

Od 12 do 15 časova biće blokiran put Blace - Klisura.

Od 12 do 16 časova biće blokirani putevi u mestima Bešenovo, Krčedin, Čelarevo, Bašaid, Padina, Vlajkovac, Tovarište, Vilovo, Bački Petrovac.

Od 12 do 17 putevi Zaklopača - Kraljevo, Vitanovac - Kraljevo, Sremska Mitrovica - Bogatić, put u mestima Klenje, Badovinci, Salaš Crnobarski, Banovo polje, Ravnje neće biti prohodni.

Od 12 do 18 časova poljoprivrednici će blokirati saobraćajnicu Takovo - Gornji Milanovac.

Od 13 časova biće blokiran put Valjevo - Pričević, skretanje za Tupance.

Poljoprivrednici su uputili poziv Vladi Srbije za hitan sastanak na kome bi se razgovaralo o rešavanju problema koji su doveli do njihovog protesta.

Oni traže da se odmah zaustavi uvoz poljoprivrednih proizvoda koji ugrožavaju domaće tržište dok se zalihe ne potroše, kao i uvođenje prelevmana i kvota na uvoz mleka i mesa.

