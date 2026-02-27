Udruženja tvrde da je vlast ubacila ljude u njihove redove da bi razbila proteste poljoprivrednike

Udruženja poljoprivrednika koja su u protestu saopštila su danas da je na zajedničkom sastanku, koji su održali na blokadi Ibarske magistrale u Mrčajevcima, došlo do incidenta koji je izazvalo „lice ubačeno iz vrha vlasti“. „To lice treći put već pokušava da razbije sastanke poljoprivrednika i napravi razdor među poljoprivrednicima“, navodi se u saopštenju. Sastanak svih udruženja poljoprivrednika koja su u protestu održan je sinoć u Mrčajevcima kod Čačka, gde od