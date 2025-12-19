SAD zabranile uvoz Linglong guma iz Srbije zbog sumnje na prinudni rad

Danas pre 2 sata  |  D. M.
SAD zabranile uvoz Linglong guma iz Srbije zbog sumnje na prinudni rad

Američka carinska i granična služba (CBP) izdala je Naredbu o zadržavanju robe (Withhold Release Order – WRO) za automobilske gume koje u Srbiji proizvodi kompanija Linglong International Europe D.O.O.

Zrenjanin, saopštila je ova američka agencija. Odluka je stupila na snagu odmah, a pošiljke ovih guma biće zadržavane na svim ulaznim lukama u Sjedinjenim Američkim Državama zbog, kako se navodi, dokaza koji ukazuju na korišćenje prinudnog rada u proizvodnji. Komesar CBP-a Rodni S. Skot poručio je da SAD neće tolerisati prinudni rad u globalnim lancima snabdevanja. „Poruka je jasna – Sjedinjene Američke Države neće tolerisati prinudni rad", naveo je Skot.
Blic pre 1 sat
