ĐOKOVIć - Fric: Ovo je konačan termin početka meča

Kurir pre 10 minuta
ĐOKOVIć - Fric: Ovo je konačan termin početka meča

Od najnovijeg Hronološki Novak Đoković i Tejlor Fric su jedan od deset mečeva odigrali na Ju-Es openu.

Bilo je takođe u četvrtfinalu, ali 2023. godine. Đoković je slavio ubedljivo - 6:1, 6:4, 6:4. Pobednik meča Đoković - Fric igraće u polufinalu protiv Karlosa Alkaraza. Drugi nosilac je lako stigao do polufinala pošto je za nešto manje od dva sata savladao Čeha Jirija Lehečku 3:0 (6:4, 6:2, 6:4). Kao što je to bio slučaj sa Norijem i Štrufom, i Tejlor Fric se podvodi pod kategoriju "redovne Novakove mušterije". Do sada su igrali deset puta i svih deset puta se
