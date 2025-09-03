Stiže jako nevreme, sa grmljavinom i olujnim vetrom: Potop u naredna 2 sata, hitno upozorenje RHMZ-a

RHMZ je izdao hitno upozorenje na intenzivne pljuskove, grmljavinu i grad na području kolubarskog okruga. "Jaka konvektivna oblačnost koja na području kolubarskog okruga uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom, lokalno grad i olujni vetar u jugozapadnoj struji će se u u naredna dva sata dalje premeštati preko kolubarskog okruga i kretaće se između Koceljeva i Uba. Upozorenje na intenzivne pljuskove, grmljavinu i grad na jugu mačvanskog i kolubarskog okruga