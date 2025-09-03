Sunčano tokom većeg dela dana, a onda totalni obrt: Oglasio se RHMZ - stižu pljuskovi sa grmljavinom

Mondo pre 12 minuta  |  Uroš Matejić
Sunčano tokom većeg dela dana, a onda totalni obrt: Oglasio se RHMZ - stižu pljuskovi sa grmljavinom

Danas nas očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a na istoku, jugu i u delu centralne Srbije pre podne pretežno sunčano.

Sredinom dana kreće obrt, najavljuje RHMZ. Prvo će u jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima Srbije, biti nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. U zoni premeštanja hladnog fronta, lokalno se očekuje veća količina padavina za kratko vreme, grad i kratkotrajno jak i olujni vetar. Najviša temperatura kretaće se od 26 do 29 stepeni, na jugoistoku i istoku toplije, od 30 do 33 stepena. U četvrtak promenljivo
