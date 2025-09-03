Vilander otpisao Đokovića, a nije izašao još na teren: "Vidite li vi kako igra Karlos Alkaraz?"

Novak Đoković i Karlos Alkaraz boriće se za finale US Opena, što je meč kome se svi raduju u Njujorku.

Njih dvojica uvek su nam donosili spektakularne borbe, a poslednja je pripala Đokoviću, početkom ove godine na Australijan openu što je bio i njegov najbolji meč u 2025. Da li nas čeka sličan meč? Mats Vilander je posle pobede Alkaraza nad Lehečkom (3:0) odmah izrazio sumnju da iko može da zaustavi talentovanog Španca, poručujući da ko god bude protivnik - Fric ili Đoković - ima jako male šanse. "Karlos Alkaraz je ponovo prošao dalje, odigrao je neverovatan meč...