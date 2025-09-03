VIDEO Turci luduju uz poznati srpski hit: Spektakl je počeo i pre meča Srbije

Nova pre 20 minuta  |  Autor: Andrej Jakovljević
VIDEO Turci luduju uz poznati srpski hit: Spektakl je počeo i pre meča Srbije

Košarkaši Srbije od 20.15 igraju meč 5. kola Evrobasketa protiv Turske, a pobednik ovog meča zauzeće prvo mesto u grupi A.

Pokreni i podeli SUPER VAJB. Ukoliko Srbija zabeleži pobedu igraće u osmini finala protiv Švedske, koja je bila četvrta u grupi B. Sve zanimljive detalje sa utakmice možete da pročitate u blogu na Nova.rs. Zaista liči čovek na beka Srbije... Baš je Umur bio taj koji je zajedno sa Srbima zapevao "Jutro je". Počeo je spektakl van terena! Košarkaši Srbije i Turske igraju meč 5. kola grupe A na Evrobasketu od 20.15, a nekoliko sati ranije i navijači su imali svoj
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Prava bomba na domaćoj pijaci: Vojvodina sprema milionsku ponudu za Zvezdinom prvotimca! Šta kažu grobari na ovo? Predrag…

Prava bomba na domaćoj pijaci: Vojvodina sprema milionsku ponudu za Zvezdinom prvotimca! Šta kažu grobari na ovo? Predrag Mijatović pregovarao sa stranim trenerom!

Hot sport pre 54 minuta
Potpuni kolaps Crne Gore, završen evrobasket: Izgubili od Velike Britanije i ispali sa turnira! Šta kažu grobari na ovo…

Potpuni kolaps Crne Gore, završen evrobasket: Izgubili od Velike Britanije i ispali sa turnira! Šta kažu grobari na ovo? Predrag Mijatović pregovarao sa stranim trenerom!

Hot sport pre 55 minuta
„Srbija više nije drim tim“: Hrvatski novinar sumnjičav prema šansama Orlova, evo šta je rekao za Jokića! Šta kažu grobari na…

„Srbija više nije drim tim“: Hrvatski novinar sumnjičav prema šansama Orlova, evo šta je rekao za Jokića! Šta kažu grobari na ovo? Predrag Mijatović pregovarao sa stranim trenerom!

Hot sport pre 55 minuta
Novi hladan tuš za crnu goru: Vučević se povlači iz reprezentacije nakon poraza od Velike Britanije! Šta kažu grobari na ovo…

Novi hladan tuš za crnu goru: Vučević se povlači iz reprezentacije nakon poraza od Velike Britanije! Šta kažu grobari na ovo? Predrag Mijatović pregovarao sa stranim trenerom!

Hot sport pre 54 minuta
Duel za vrh – orlovi protiv Turske u poslednjem kolu Direktan okršaj za vrh tabele koji donosi lakši nastavak šampionata. Šta…

Duel za vrh – orlovi protiv Turske u poslednjem kolu Direktan okršaj za vrh tabele koji donosi lakši nastavak šampionata. Šta kažu grobari na ovo? Predrag Mijatović pregovarao sa stranim trenerom!

Hot sport pre 55 minuta
Evrobasket UŽIVO: „Orlovi“ mogu i na Litvance!

Evrobasket UŽIVO: „Orlovi“ mogu i na Litvance!

Sport klub pre 20 minuta
Evrobasket, 8. dan: Neviđena drama na meču Litvanije i Švedske

Evrobasket, 8. dan: Neviđena drama na meču Litvanije i Švedske

Nova pre 55 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaŠvedskaTurska

Sport, najnovije vesti »

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

BBC News pre 25 minuta
Prava bomba na domaćoj pijaci: Vojvodina sprema milionsku ponudu za Zvezdinom prvotimca! Šta kažu grobari na ovo? Predrag…

Prava bomba na domaćoj pijaci: Vojvodina sprema milionsku ponudu za Zvezdinom prvotimca! Šta kažu grobari na ovo? Predrag Mijatović pregovarao sa stranim trenerom!

Hot sport pre 54 minuta
Interesantan transfer: Talentovano krilo napušta Kragujevac i menja kontinent! Šta kažu grobari na ovo? Predrag Mijatović…

Interesantan transfer: Talentovano krilo napušta Kragujevac i menja kontinent! Šta kažu grobari na ovo? Predrag Mijatović pregovarao sa stranim trenerom!

Hot sport pre 54 minuta
Foto finiš u prelaznom roku: Uspeo da potpiše 30 sekundi pre zatvaranja servera! Šta kažu grobari na ovo? Predrag Mijatović…

Foto finiš u prelaznom roku: Uspeo da potpiše 30 sekundi pre zatvaranja servera! Šta kažu grobari na ovo? Predrag Mijatović pregovarao sa stranim trenerom!

Hot sport pre 54 minuta
Poslednji dani bolji od 99 odsto karijera: Đoković stigao do sva četiri gs polufinala u godini! Šta kažu grobari na ovo…

Poslednji dani bolji od 99 odsto karijera: Đoković stigao do sva četiri gs polufinala u godini! Šta kažu grobari na ovo? Predrag Mijatović pregovarao sa stranim trenerom!

Hot sport pre 54 minuta