Veliki studentski protest u Novom Sadu na raskrsnici kod DIF-a

Novi magazin  |  Beta
Veliki protest na koji su pozvali novosadski studenti u blokadi biće održan u petak, 5. septembra na raskrsnici Stražilovske ulice i Bulevara cara Lazara.

Na toj raskrsnici su pripadnici policije i žandarmerije u ponedeljak, 1. septembra, nakon komemorativne šetnje, jurili građane i studente i uz šok bombe i pendreke ih potiskivali ka kampusu. U pitanju je raskrsnica sa čije jedne strane se nalazi Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, a sa druge univerzitetski kampus. Nedaleko odatle je i Filozofski fakultet, na kojem je policija danonoćno prisutna već osam dana. Protest se organizuje kao reakcija na kršenje
