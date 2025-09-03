Potpisani ugovori za pošumljavanje u 28 gradova i opština, Čačku odobreno 3,8 miliona

Ozon press pre 1 sat
Potpisani ugovori za pošumljavanje u 28 gradova i opština, Čačku odobreno 3,8 miliona

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov potpisala je ugovore, na osnovu kojih će biti dodeljena sredstva za podršku projektima pošumljavanja i ozelenjavanja u 28 lokalnih samouprava u Srbiji.

Za realizaciju ovih projekata Ministarstvo je ove godine opredelilo 112,3 miliona dinara, kao deo ukupnih sredstava, a za ovu namenu sredstva su dobili gradovi i opštine: Čačak, Jagodina, Zrenjanin, Sombor, Novi Sad, Vrbas, Raška, Koceljeva, Kladovo, Veliko Gradište, Sremska Mitrovica, Kikinda, Šabac, Šid, Čajetina, Kragujevac, Medveđa, Zaječar, Bosilegrad, Novi Pazar, Niš, Sremski Karlovci, Arilje, Vrnjačka Banja, Bačka Palanka, Titel, Kruševac i Trstenik. Čačak
