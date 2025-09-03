U napadu ukrajinskog drona na Kursku oblast, jedna žrtva
Politika pre 1 sat
MOSKVA – Jedan civil poginuo je danas u napadu ukrajinske bespilotne letelice u Kurskoj oblasti u Rusiji.
Objavio je na svom Telegram kanalu vršilac dužnosti regionalnog guvernera Aleksandar Hinštajn. „Broj žrtava ukrajinskih zločina raste. Ukrajinske oružane snage, koristeći bespilotnu letelicu, ciljale su selo Belica u Belovskom okrugu i u tom napadu je poginuo 52-godišnji muškarac”, objavio je Hinšatjn, prenose RIA Novosti. Ocenio je da su ukrajinske oružane snage „još jednom pokazale svoje pravo lice” udarivši bespilotnom letelicom pogranično područje na Dan