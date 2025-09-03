Udarac za NATO planove Rusi u centru Kupjanska! Da li će EU definitivno ući u ukrajinski rat? (video)

Večernje novosti pre 3 sata
Udarac za NATO planove Rusi u centru Kupjanska! Da li će EU definitivno ući u ukrajinski rat? (video)

RUSKA vojska ostvarila je novi uspeh na kupjanskom pravcu, što je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije i zvanično potvrdilo 3. septembra 2025. godine.

Foto MO Rusije Objavljeni snimci sa dronova pokazuju vojnike sa ruskim zastavama koji se slobodno kreću ulicama Kupjanska, uključujući i područja u neposrednoj blizini ključnih administrativnih i industrijskih objekata. Ruske snage sada kontrolišu oko polovine grada, uključujući zgradu gradske administracije, televizijski toranj, područje stadiona „Spartak“, kao i glavnu elektrodistributivnu stanicu na ulici Energetska. Prema informacijama ruskih vojnih izvora,
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Tramp najavio da će uskoro razgovarati telefonom sa Zelenskim; Makron: Bezbednosne garancije su spremne

UKRAJINSKA KRIZA: Tramp najavio da će uskoro razgovarati telefonom sa Zelenskim; Makron: Bezbednosne garancije su spremne

RTV pre 1 sat
Tramp: Nemam poruku za Putina, zna moj stav – od njega zavisi šta će uslediti

Tramp: Nemam poruku za Putina, zna moj stav – od njega zavisi šta će uslediti

RTS pre 1 sat
Uživo Rusi zauzeli pola grada, vodi se žestoka bitka Vojska u centru Kupjanska, Ukrajinci se povlače! (foto/video)

Uživo Rusi zauzeli pola grada, vodi se žestoka bitka Vojska u centru Kupjanska, Ukrajinci se povlače! (foto/video)

Alo pre 1 sat
U napadu ukrajinskog drona na Kursku oblast, jedna žrtva

U napadu ukrajinskog drona na Kursku oblast, jedna žrtva

Politika pre 2 sata
Kupjansk pao! Ruske trupe u srcu Ukrajine, Evropa pred apokalipsom? (video)

Kupjansk pao! Ruske trupe u srcu Ukrajine, Evropa pred apokalipsom? (video)

Alo pre 3 sata
Polovina Kupjanska je već pod kontrolom ruske vojske (video)

Polovina Kupjanska je već pod kontrolom ruske vojske (video)

Pravda pre 5 sati
uživo RAT U UKRAJINI Putin pozvao Zelenskog u Moskvu: Ako je spreman za sastanak, neka dođe

uživo RAT U UKRAJINI Putin pozvao Zelenskog u Moskvu: Ako je spreman za sastanak, neka dođe

Euronews pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOEURusijaRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

U čemu je tajna voza kojim je Kim Džong Un stigao u Peking?

U čemu je tajna voza kojim je Kim Džong Un stigao u Peking?

Danas pre 54 minuta
Popularna Lisabonska žičara iskočila iz šina, ima mrtvih

Popularna Lisabonska žičara iskočila iz šina, ima mrtvih

Danas pre 39 minuta
Dete "nestalo" iz vrtića: Majka dečaka i zaposleni odmah podigli uzbunu: Kada su pogledali snimke sa nadzornih kamera, ostali…

Dete "nestalo" iz vrtića: Majka dečaka i zaposleni odmah podigli uzbunu: Kada su pogledali snimke sa nadzornih kamera, ostali su u šoku

Blic pre 29 minuta
(Video) Sudar aviona na pisti u San Francisku: Oglasila se i kompanija: Evo kako je došlo do incidenta

(Video) Sudar aviona na pisti u San Francisku: Oglasila se i kompanija: Evo kako je došlo do incidenta

Blic pre 14 minuta
Tragedija u Lisabonu: Žičara iskliznula iz šina, pa se srušila: Poginulo 15 osoba, 18 povređenih, među njima i dete…

Tragedija u Lisabonu: Žičara iskliznula iz šina, pa se srušila: Poginulo 15 osoba, 18 povređenih, među njima i dete (foto/video)

Blic pre 14 minuta