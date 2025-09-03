Meč koji odlučuje pobednika grupe: Srbija večeras protiv Turske na Evropskom prvenstvu

Košarkaši Srbije večeras će protiv Turske u Rigi igrati meč koji će odlučiti pobednika grupe A.

Oba tima u duel ulaze sa maksimalnih 4-0. "Ovo nije najvažnija utakmica na prvenstvu, ali je utakmica sa dosad najjačim protivnikom, objektivno, sa ekipom koja je ovde pokazala kontinuitet, timsku igru, dobar pristup", rekao je selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić. Borba za prvo mesto je dodatni motiv da se odigra najbolje što se može, naglasio je Pešić. "Izostanak kapitena Bogdana Bogdanovića je veliki, ali neće se tražiti opravdanja i izgovori, nego druge