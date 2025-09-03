Održana velika vojna parada u Pekingu – Si poručio da je Kina "nepobediva" i predstavio novo naoružanje, Tramp govori o "zaveri" protiv SAD

Na Trgu Tjenanmen u Pekingu održana je velika vojna parada povodom 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu. Prikazano je savremeno naoružanje, od dronova i hipersoničnih raketa do novih podvodnih dronova i protivbrodskih sistema. Predsednik Si Đinping poručio je da je Kina "nepobediva" i da je nikada neće zaplašiti nasilnici. Među svetskim liderima u Pekingu bili su i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i lideri i Rusije i Severne Koreje, Vladimir Putin i Kim Džong Un, dok je američki predsednik

Kineski predsednik Si Đinping je nakon uvodnog govora izvršio smotru trupa na Trgu Tjananmen u limuzini i dao komandu za početak smotre. Uz glasnu vojnu muziku, Si je izvršio smotru pešadijskih, zastavnih i naoružanih formacija, dok su vojnici uzvikivali "Pratite Partiju! Borite se za pobedu", kao i "Pravda će pobediti", "Mir će pobediti", "Narod će pobediti". Potom je usledio defile vojnih jedinica – vazduhoplovnih, sa avionima i helikopterima – koji je formirao