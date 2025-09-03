Vučić: Mnogo važnih susreta u Pekingu, na paradi smo videli strahovit napredak kineske vojske i tehnologije

RTS pre 2 sata
Vučić: Mnogo važnih susreta u Pekingu, na paradi smo videli strahovit napredak kineske vojske i tehnologije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je danas u Kini imao 11 ili 12 važnih susreta. Prisustvovali smo vojnoj paradi, gde se mogao videti strahovit napredak kineske vojske i kineske tehnologije, kaže Vučić. Najavio je da će tokom sutrašnjeg sastanka sa predsednikom Kine Si Đinpingom pokušati da "izvuče najveću moguću ekonomsku korist". Prethodno je imao i niz sastanaka sa predstavnicima kineskih kompanija.

