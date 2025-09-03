Vučić: Sa Si Đinpingom razgovaraću o ekonomskoj saradnji i zatražiti nove investicije; Do kraja sledeće godine predstavićemo leteće automobile u Srbiji

PEKING - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će tokom sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom razgovarati o ekonomskoj saradnji i kineskoj inicijativi za globalno upravljanje.

"Trudiću se da izvučem ekonomsku korist najveću moguću za našu zemlju, a da pritom ničim ne uvredim, već naprotiv da pokažem uvažavanje za naše kineske prijatelje", rekao je Vučić novinarima u Pekingu. Kako je kazao, taj sastanak pomeren je nešto ranije, odnosno u 6 časova ujutru po srpskom vremenu, što je 12 po kineskom i dodao da je realno da traje oko pola sata. Kako je naveo, uz uvažavanje kineskih prijatelja iskoristiće tu priliku da zatraži nove investicije i