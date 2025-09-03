Vučević se oprostio od reprezentacije: Hvala svima što su bili uz mene (video)

„Napravili smo mnogo grešaka“

Reprezentativac Crne Gore Nikola Vučević je posle današnje eliminacije selekcije njegove zemlje sa Evropskog prvenstva potvrdio kraj reprezentativne karijere. - Jeste, ovo je bila moja poslednja utakmica u dresu reprezentacije Crne Gore. Jako mi je žao što nismo stigli do pobede, što se nisam oprostio sa ostvarenim ciljem, u nokaut fazi Evropskog prvenstva, ali sve je to sport, nekada imate razloga za radost, a nekada morate i da tugujete - naveo je Vučević.