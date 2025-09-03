Čovek pronašao lopova pomoću AirTag uređaja: Zatekao ga u najbizarnijoj situaciji

AirTag sve češće hvata lopove

Povratak sa puta za Danijela Skota pretvorio se u filmsku scenu. Nakon leta iz Solt Lejk Sitija, njegov kofer je nestao sa trake na aerodromu u Los Anđelesu. Umesto da paniči, Skot je pogledao u telefon i pratio Apple AirTag koji je bio sakriven u njegovom prtljagu. Na ekranu je video da se kofer udaljava sa aerodroma. Brzo je seo u Uber i krenuo za signalom, dok je njegov partner obavestio policiju na LAX aerodromu. Trag ih je doveo do napuštene zgrade u blizini,