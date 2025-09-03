(Video) Parada u pekingu - ovo je 5 oružja na koje treba obratiti pažnju: Američki mediji su posebno izdvojili rakete i dronove

Večernje novosti pre 1 sat
(Video) Parada u pekingu - ovo je 5 oružja na koje treba obratiti pažnju: Američki mediji su posebno izdvojili rakete i dronove…

SA učešćem više od 10.000 vojnika i stotinama komada naprednog naoružanja, parada povodom 80 godina od završetka Drugog svetskog rata će pokazati rastuću vojnu moć Kine pod Sijevim vođstvom.

Foto printskrin/oruzjeonline.com Kineski predsednik je postavio, kao jedan od ciljeva, da u potpunosti modernizuje najveću stajaću vojsku na svetu. Parada će početi u sredu u devet sati ujutru po lokalnom, odnosno u 03 sata ujutru po srednjoevropskom vremenu. Predviđeno je da parada traje 70 minuta, a prisustvovaće 26 svetskih lidera. Biće predstavljeno 45 vojnih kontingenata i najsavremenija vojna tehnika, od dronova i hipersoničnog oružja do robotizovanih
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Uživo kineska parada za dan pobede Si Đinping se pojavio uz Putina i Kim Džong Una: Prisustvuje i Vučić (foto/video)

Uživo kineska parada za dan pobede Si Đinping se pojavio uz Putina i Kim Džong Una: Prisustvuje i Vučić (foto/video)

Blic pre 0 minuta
Uživo kineska parada za dan pobede Si Đinping se pojavio uz Putina i Kim Džong Una: Prisustvuje i Vučić (foto/video)

Uživo kineska parada za dan pobede Si Đinping se pojavio uz Putina i Kim Džong Una: Prisustvuje i Vučić (foto/video)

Blic pre 0 minuta
Kim Džong UN pomera granice: U Peking stigao "pokretnom tvrđavom": U njoj helikopter za beg, neprobojno staklo, ojačani zidovi…

Kim Džong UN pomera granice: U Peking stigao "pokretnom tvrđavom": U njoj helikopter za beg, neprobojno staklo, ojačani zidovi i podovi (foto/video)

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

YouTubePekingKinaJutjubVojna paradaDron

Svet, najnovije vesti »

Uživo kineska parada za dan pobede Si Đinping se pojavio uz Putina i Kim Džong Una: Prisustvuje i Vučić

Uživo kineska parada za dan pobede Si Đinping se pojavio uz Putina i Kim Džong Una: Prisustvuje i Vučić

Blic pre 24 minuta
Uživo kineska parada za dan pobede Si Đinping se pojavio uz Putina i Kim Džong Una: Prisustvuje i Vučić

Uživo kineska parada za dan pobede Si Đinping se pojavio uz Putina i Kim Džong Una: Prisustvuje i Vučić

Blic pre 25 minuta
U Pakistanu ubijeno šest pripadnika bezbednosnih snaga i šest militanata

U Pakistanu ubijeno šest pripadnika bezbednosnih snaga i šest militanata

Blic pre 10 minuta
"Želeo sam da napravim topovski udar": Uhapšena trojica maloletnika sa komponentama za pravljenje eksploziva

"Želeo sam da napravim topovski udar": Uhapšena trojica maloletnika sa komponentama za pravljenje eksploziva

Blic pre 30 minuta
"Žaba koja sedi na dnu bunara": Peskov: Zemlje Evropske unije ne razumeju šta se dešava u svetu

"Žaba koja sedi na dnu bunara": Peskov: Zemlje Evropske unije ne razumeju šta se dešava u svetu

Blic pre 35 minuta