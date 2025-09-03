Srpski planinari zovu na rekreaciju

Vesti online pre 55 minuta  |  Fonet (A. S.)
Srpski planinari zovu na rekreaciju

Planinarski savez Srbije (PSS) saopštio je danas da 27. i 28. septembra organizuje najveću sportsko-rekreativnu manifestaciju – Dan pešačenja, pod sloganom “Korak bliže zdravlju”.

Planinari iz cele Srbije animiraće stare i mlade, porodice, tinejdžere, penzionere, zaposlene, školarce i studente, da se priključe akciji i pešače. Tih dana će se pešačiti po označenim stazama u gradovima, parkovima, prirodi u okruženju, planinama Srbije, a centralna manifestacija biće održana na Rajcu. Cilj akcije je podizanje svesti o višestrukom značaju pešačenja za unapređenje i očuvanje zdravlja, podsticanje zdravih životnih navika, druženje i promocija
