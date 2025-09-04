Evrobasket: Dončić srušio Izrael, Bosna prošla grupu prvi put posle 32 godine

BBC News pre 7 minuta

Reuters

Košarkaši Slovenije odigrali su najbolju partiju u dosadašnjem toku Evrobasketa i u Katovicama savladali Izrael sa 106:96.

Ovim trijumfom Slovenci su obezbedili treće mesto u D grupi i u osmini finala će igrati protiv trećeplasiranog tima C grupe.

Najbolji u slovenačkom timu bio je Luka Dončić sa 37 poena, 11 skokova i devet asistencija.

Aleksej Nikolić je utakmicu završio sa 16 poena i sedam asistencija, dok je Alen Omić upisao 11 poena i 10 skokova.

U selekciji Izraela najbolji je bio Deni Avdija sa 34 poena i devet skokova, a Roman Sorkin je zabeležio 14 poena i 11 skokova.

GEORGI LICOVSKI/EPA

Košarkaši Bosne i Hercegovine ostvarili su san dug više od tri decenije.

Zmajevi, kako je nadimak bosanske reprezentacije, slavili su protiv Gruzije u poslednjem kolu grupe C u kiparskom Limasolu - 84:76, u direktnom duelu za plasman u osminu finala.

Bosna je dosad samo jednom prošla dalje u prvoj fazi Evrobasketa i to 1993, kada su prvi put samostalno nastupili na Evropskom prvenstvu.

Brojni bosanski navijači u Dvorani Spiros Kiprijanu sa plavo-žutim zastavama i šalovima glasno su bodrili tim Adisa Bećiragića, pa se na momente sticao utisak da se igra u sarajevskoj Skenderiji.

Na kraju meča, igrači i navijači zajedno su proslavili pobedu, skačući i pevajući.

BiH sada ima tri pobede i dva poraza i lider je grupe C, makar na nekoliko sati, dok se ne odigraju preostala dva meča u grupi.

Italija i Grčka imaju isti broj pobeda i već su obezbedili mesto u drugoj fazi, dok je Bosna zakomplikovala situaciju Španije, koja sada mora da pobedi Grčku da bi se plasirala u osminu finala.

Španija ima dve pobede, koliko i Gruzija, ali je selekcija Aleksandra Džikića u prvom kolu iznenadila pirinejsku reprezentaciju i ima bolji međusobni skor.

REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Jusuf Nurkić, najbolji igrač Bećiragićevog tima, ponovo je bio najzapaženiji sa 15 poena i 12 skokova, a isti broj koševa postigao je omaleni naturalizovani plejmejker Džon Roberson.

Najbolji u timu selektora Aleksandra Džikića bio je Sandro Mamukelašvili sa 20 poena i osam skokova, a američko-gruzijski plejmejker Kamar Boldvin ubacio je 18 poena.

Francuska je uspešno odradila posao u poslednjem meču grupne faze u Poljskoj, pošto je ubedljivo savladala Island - 114:74.

Već na kraju prve četvrtine imala je 27 poena razlike, pa je u ostatku meča selektor Frederik Fotu dao priliku svim igračima, a čak njih osmorica je imalo dvocifren broj poena, što je rekord ovogodišnjeg Evrobasketa.

Najefikasniji su bili Zakari Risaše sa 15 i Eli Okobo sa 14 poena, a Martin Hermanson je ubacio takođe 15 za Islanđane.

Island takmičenje završava sa svih pet poraza, dok Francuzi sa četiri pobede i jednim neuspehom zauzimaju prvo mesto grupe D.

LUKASZ GAGULSKI/EPA Bek Monaka Eli Okobo bio je jedan od najzaslužnijih za ubedljivu pobedu Francuske

Izrael i Poljska će kasnije u četvrtak imati priliku da se izjednače po broju pobeda sa Francuskom, ukoliko savladaju Sloveniju, odnosno Belgiju.

Slovenija ima dve pobede i isto toliko poraza, a Belgija skor 1-3.

Peto kolo Evrobasketa, četvrtak, 4. septembar:

GRUPA C

BiH - Gruzija 84:76

Italija - Kipar (17:15)

Španija - Grčka (20:30)

GRUPA D

Francuska - Island 114:74

Izrael - Slovenija (17:00)

Poljska - Belgija (20:30)

(BBC News, 09.04.2025)