BBC vesti na srpskom

Evrobasket: Dončić srušio Izrael, Bosna prošla grupu prvi put posle 32 godine

Ovim trijumfom Slovenci su obezbedili treće mesto u D grupi i u osmini finala će igrati protiv trećeplasiranog tima C grupe.

BBC News pre 7 minuta
Luka Dončić
Reuters

Košarkaši Slovenije odigrali su najbolju partiju u dosadašnjem toku Evrobasketa i u Katovicama savladali Izrael sa 106:96.

Ovim trijumfom Slovenci su obezbedili treće mesto u D grupi i u osmini finala će igrati protiv trećeplasiranog tima C grupe.

Najbolji u slovenačkom timu bio je Luka Dončić sa 37 poena, 11 skokova i devet asistencija.

Aleksej Nikolić je utakmicu završio sa 16 poena i sedam asistencija, dok je Alen Omić upisao 11 poena i 10 skokova.

U selekciji Izraela najbolji je bio Deni Avdija sa 34 poena i devet skokova, a Roman Sorkin je zabeležio 14 poena i 11 skokova.

Slavlje selekcije Bosne i Hercegovine
GEORGI LICOVSKI/EPA

Košarkaši Bosne i Hercegovine ostvarili su san dug više od tri decenije.

Zmajevi, kako je nadimak bosanske reprezentacije, slavili su protiv Gruzije u poslednjem kolu grupe C u kiparskom Limasolu - 84:76, u direktnom duelu za plasman u osminu finala.

Bosna je dosad samo jednom prošla dalje u prvoj fazi Evrobasketa i to 1993, kada su prvi put samostalno nastupili na Evropskom prvenstvu.

Brojni bosanski navijači u Dvorani Spiros Kiprijanu sa plavo-žutim zastavama i šalovima glasno su bodrili tim Adisa Bećiragića, pa se na momente sticao utisak da se igra u sarajevskoj Skenderiji.

Na kraju meča, igrači i navijači zajedno su proslavili pobedu, skačući i pevajući.

BiH sada ima tri pobede i dva poraza i lider je grupe C, makar na nekoliko sati, dok se ne odigraju preostala dva meča u grupi.

Italija i Grčka imaju isti broj pobeda i već su obezbedili mesto u drugoj fazi, dok je Bosna zakomplikovala situaciju Španije, koja sada mora da pobedi Grčku da bi se plasirala u osminu finala.

Španija ima dve pobede, koliko i Gruzija, ali je selekcija Aleksandra Džikića u prvom kolu iznenadila pirinejsku reprezentaciju i ima bolji međusobni skor.

Navijači Bosne i Hercegovine u Limasolu
REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Jusuf Nurkić, najbolji igrač Bećiragićevog tima, ponovo je bio najzapaženiji sa 15 poena i 12 skokova, a isti broj koševa postigao je omaleni naturalizovani plejmejker Džon Roberson.

Najbolji u timu selektora Aleksandra Džikića bio je Sandro Mamukelašvili sa 20 poena i osam skokova, a američko-gruzijski plejmejker Kamar Boldvin ubacio je 18 poena.

Francuska je uspešno odradila posao u poslednjem meču grupne faze u Poljskoj, pošto je ubedljivo savladala Island - 114:74.

Već na kraju prve četvrtine imala je 27 poena razlike, pa je u ostatku meča selektor Frederik Fotu dao priliku svim igračima, a čak njih osmorica je imalo dvocifren broj poena, što je rekord ovogodišnjeg Evrobasketa.

Najefikasniji su bili Zakari Risaše sa 15 i Eli Okobo sa 14 poena, a Martin Hermanson je ubacio takođe 15 za Islanđane.

Island takmičenje završava sa svih pet poraza, dok Francuzi sa četiri pobede i jednim neuspehom zauzimaju prvo mesto grupe D.

Eli Okobo
LUKASZ GAGULSKI/EPA
Bek Monaka Eli Okobo bio je jedan od najzaslužnijih za ubedljivu pobedu Francuske

Izrael i Poljska će kasnije u četvrtak imati priliku da se izjednače po broju pobeda sa Francuskom, ukoliko savladaju Sloveniju, odnosno Belgiju.

Slovenija ima dve pobede i isto toliko poraza, a Belgija skor 1-3.

Peto kolo Evrobasketa, četvrtak, 4. septembar:

GRUPA C

BiH - Gruzija 84:76

Italija - Kipar (17:15)

Španija - Grčka (20:30)

GRUPA D

Francuska - Island 114:74

Izrael - Slovenija (17:00)

Poljska - Belgija (20:30)

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.04.2025)

BBC News
Nesreća na čuvenoj žičari u Lisabonu: Broj poginulih 16, kaže premijer

Nesreća na čuvenoj žičari u Lisabonu: Broj poginulih 16, kaže premijer

BBC News pre 5 sati
'Ljudi će možda postati besmrtni': Razgovor Sija Đinpinga i Putina

'Ljudi će možda postati besmrtni': Razgovor Sija Đinpinga i Putina

BBC News pre 9 sati
Evrobasket kalkulacije: Teži put Srbije do finala

Evrobasket kalkulacije: Teži put Srbije do finala

BBC News pre 1 satjoš 2 povezane
Đoković poklonio polufinale US Opena ćerki za rođendan: 'Pratila me sreća'

Đoković poklonio polufinale US Opena ćerki za rođendan: 'Pratila me sreća'

BBC News pre 11 sati
Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

BBC News pre 2 sata
BBC News

Povezane vesti »

Opravdali su ulogu favorita: Italija ‘zgromila’ Kipar! Alarmantno stanje: Legendarni funkcioner Zvezde hitno hospitalizovan!…

Opravdali su ulogu favorita: Italija ‘zgromila’ Kipar! Alarmantno stanje: Legendarni funkcioner Zvezde hitno hospitalizovan!

Hot sport pre 41 minuta
Veljko paunović mora da se poštuje: Igrač kažnjen zbog nepoštovanja srpskog trenera – Evo o čemu bruje španski mediji…

Veljko paunović mora da se poštuje: Igrač kažnjen zbog nepoštovanja srpskog trenera – Evo o čemu bruje španski mediji! Alarmantno stanje: Legendarni funkcioner Zvezde hitno hospitalizovan!

Hot sport pre 1 sat
Slave Bosanci: Gruzija je pala, BiH prošla grupnu fazu! Alarmantno stanje: Legendarni funkcioner Zvezde hitno hospitalizovan!

Slave Bosanci: Gruzija je pala, BiH prošla grupnu fazu! Alarmantno stanje: Legendarni funkcioner Zvezde hitno hospitalizovan!

Hot sport pre 1 sat
Italija došla do četvrte pobede u grupi, Kipar bez trijumfa završio Evrobasket

Italija došla do četvrte pobede u grupi, Kipar bez trijumfa završio Evrobasket

RTS pre 47 minuta
Evrobasket: Dončić srušio Izrael, istorijska pobeda Bosne za prvi prolazak grupe posle 32 godine

Evrobasket: Dončić srušio Izrael, istorijska pobeda Bosne za prvi prolazak grupe posle 32 godine

Južne vesti pre 26 minuta
Gledao smrti u oči - auto mu smrskao stopala, a majci odneli sandale... Odrastao na ulici i u bedi, a danas je novi Jokić!

Gledao smrti u oči - auto mu smrskao stopala, a majci odneli sandale... Odrastao na ulici i u bedi, a danas je novi Jokić!

Kurir pre 42 minuta
Dončić stao na korak do istorije! VIDEO

Dončić stao na korak do istorije! VIDEO

B92 pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoBosnaHercegovinaSlovenijaBosna i HercegovinaIzraelGruzijaEvrobasketAlen OmićJusuf Nurkić

Sport, najnovije vesti »

Hamilton šokiran oštrom kaznom iz Zandvorta

Hamilton šokiran oštrom kaznom iz Zandvorta

Danas pre 47 minuta
Maurisio Poketino ustalasao javnost na Pirinejima: Espanjol je mnogo više katalonski klub nego Barselona

Maurisio Poketino ustalasao javnost na Pirinejima: Espanjol je mnogo više katalonski klub nego Barselona

Danas pre 3 sata
Novak Đoković o završnici US opena: Kada igram najbolji tenis, mislim da mogu da pobedim obojicu

Novak Đoković o završnici US opena: Kada igram najbolji tenis, mislim da mogu da pobedim obojicu

Danas pre 2 sata
Mitrović karijeru nastavlja u Kataru

Mitrović karijeru nastavlja u Kataru

RTS pre 2 minuta
Evroliga reagovala zbog smrti Armanija – oglasio se i Bodiroga, biranim rečima govorio o legendi

Evroliga reagovala zbog smrti Armanija – oglasio se i Bodiroga, biranim rečima govorio o legendi

Nova pre 1 minut