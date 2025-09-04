Evrobasket: Dončić srušio Izrael, Bosna prošla grupu prvi put posle 32 godine
Ovim trijumfom Slovenci su obezbedili treće mesto u D grupi i u osmini finala će igrati protiv trećeplasiranog tima C grupe.
Košarkaši Slovenije odigrali su najbolju partiju u dosadašnjem toku Evrobasketa i u Katovicama savladali Izrael sa 106:96.
Najbolji u slovenačkom timu bio je Luka Dončić sa 37 poena, 11 skokova i devet asistencija.
Aleksej Nikolić je utakmicu završio sa 16 poena i sedam asistencija, dok je Alen Omić upisao 11 poena i 10 skokova.
U selekciji Izraela najbolji je bio Deni Avdija sa 34 poena i devet skokova, a Roman Sorkin je zabeležio 14 poena i 11 skokova.
Košarkaši Bosne i Hercegovine ostvarili su san dug više od tri decenije.
Zmajevi, kako je nadimak bosanske reprezentacije, slavili su protiv Gruzije u poslednjem kolu grupe C u kiparskom Limasolu - 84:76, u direktnom duelu za plasman u osminu finala.
Bosna je dosad samo jednom prošla dalje u prvoj fazi Evrobasketa i to 1993, kada su prvi put samostalno nastupili na Evropskom prvenstvu.
Brojni bosanski navijači u Dvorani Spiros Kiprijanu sa plavo-žutim zastavama i šalovima glasno su bodrili tim Adisa Bećiragića, pa se na momente sticao utisak da se igra u sarajevskoj Skenderiji.
Na kraju meča, igrači i navijači zajedno su proslavili pobedu, skačući i pevajući.
BiH sada ima tri pobede i dva poraza i lider je grupe C, makar na nekoliko sati, dok se ne odigraju preostala dva meča u grupi.
Italija i Grčka imaju isti broj pobeda i već su obezbedili mesto u drugoj fazi, dok je Bosna zakomplikovala situaciju Španije, koja sada mora da pobedi Grčku da bi se plasirala u osminu finala.
Španija ima dve pobede, koliko i Gruzija, ali je selekcija Aleksandra Džikića u prvom kolu iznenadila pirinejsku reprezentaciju i ima bolji međusobni skor.
Jusuf Nurkić, najbolji igrač Bećiragićevog tima, ponovo je bio najzapaženiji sa 15 poena i 12 skokova, a isti broj koševa postigao je omaleni naturalizovani plejmejker Džon Roberson.
Najbolji u timu selektora Aleksandra Džikića bio je Sandro Mamukelašvili sa 20 poena i osam skokova, a američko-gruzijski plejmejker Kamar Boldvin ubacio je 18 poena.
Francuska je uspešno odradila posao u poslednjem meču grupne faze u Poljskoj, pošto je ubedljivo savladala Island - 114:74.
Već na kraju prve četvrtine imala je 27 poena razlike, pa je u ostatku meča selektor Frederik Fotu dao priliku svim igračima, a čak njih osmorica je imalo dvocifren broj poena, što je rekord ovogodišnjeg Evrobasketa.
Najefikasniji su bili Zakari Risaše sa 15 i Eli Okobo sa 14 poena, a Martin Hermanson je ubacio takođe 15 za Islanđane.
Island takmičenje završava sa svih pet poraza, dok Francuzi sa četiri pobede i jednim neuspehom zauzimaju prvo mesto grupe D.
Izrael i Poljska će kasnije u četvrtak imati priliku da se izjednače po broju pobeda sa Francuskom, ukoliko savladaju Sloveniju, odnosno Belgiju.
Slovenija ima dve pobede i isto toliko poraza, a Belgija skor 1-3.
Peto kolo Evrobasketa, četvrtak, 4. septembar:
GRUPA C
BiH - Gruzija 84:76
Italija - Kipar (17:15)
Španija - Grčka (20:30)
GRUPA D
Francuska - Island 114:74
Izrael - Slovenija (17:00)
Poljska - Belgija (20:30)
(BBC News, 09.04.2025)