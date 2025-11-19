Vlahović doneo pobedu Srbiji, Zoran Mirković prezadovoljan

Danas pre 47 minuta  |  FSS
Vlahović doneo pobedu Srbiji, Zoran Mirković prezadovoljan

Dva meča, dve pobede mlade reprezentacije Srbije (U-21) u novembarskom ciklusu priprema za Prvenstvo Evrope 2027.

Posle pobede u Pardubicama protiv Češke (2:1), izabranici selektora Zorana Mirkovića savladali su u Bačkoj Topoli selekciju Sjedinjenih Američkih Država – 1:0 (1:0). Prvi deo igre pripao je rezultatski „orlićima“, posle većeg poseda SAD i dve dobre prilike gostiju. Srbija je kaznila te promašaje i posle odlične akcije u sam smiraj prvog poluvremena, Vlahović je doveo naš sastav u vođstvo. Nastavak je doneo bolje izdanje Srbije, nameru gostiju da izjednače, ambiciju
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Kraj evropskih kvalifikacija – poznati direktni putnici na Svetsko prvenstvo, kao i učesnici baraža

Kraj evropskih kvalifikacija – poznati direktni putnici na Svetsko prvenstvo, kao i učesnici baraža

RTS pre 12 minuta
Sad je sve jasno, ovo su šeširi za baraž za Mundijal!

Sad je sve jasno, ovo su šeširi za baraž za Mundijal!

Sportske.net pre 12 minuta
Srbina žele po svaku cenu u Rusiji: Bitna stvar koči njegov transfer!

Srbina žele po svaku cenu u Rusiji: Bitna stvar koči njegov transfer!

Hot sport pre 32 minuta
Mirković: Nagrada za borbenost

Mirković: Nagrada za borbenost

Sportski žurnal pre 1 sat
Treća pobeda u nizu za mladu Srbiju: Orlići srušili Amerikance u Bačkoj Topoli

Treća pobeda u nizu za mladu Srbiju: Orlići srušili Amerikance u Bačkoj Topoli

Mondo pre 57 minuta
Vlahović doneo pobedu Srbiji: Bolji od SAD u Bačkoj Topoli!

Vlahović doneo pobedu Srbiji: Bolji od SAD u Bačkoj Topoli!

Hot sport pre 2 sata
Vlahović matirao Amerikance

Vlahović matirao Amerikance

Sportski žurnal pre 2 sata

Ključne reči

ČeškaBačkaTopola

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Bosna i Hercegovina bez direktnog plasmana na Mundijal, katastrofa Severne Makedonije i oproštaj od baraža

(VIDEO) Bosna i Hercegovina bez direktnog plasmana na Mundijal, katastrofa Severne Makedonije i oproštaj od baraža

Danas pre 17 minuta
Vlahović doneo pobedu Srbiji, Zoran Mirković prezadovoljan

Vlahović doneo pobedu Srbiji, Zoran Mirković prezadovoljan

Danas pre 47 minuta
Đoković podržao mlađeg kolegu koji se oporavlja od ozbiljne povrede

Đoković podržao mlađeg kolegu koji se oporavlja od ozbiljne povrede

Danas pre 1 sat
Odlične vesti za Zvezdine navijače pred meč sa Valensijom

Odlične vesti za Zvezdine navijače pred meč sa Valensijom

Danas pre 2 sata
Amerikanci bez dve najveće zvezde na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu

Amerikanci bez dve najveće zvezde na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu

Danas pre 2 sata