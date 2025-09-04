Nesreća na čuvenoj žičari u Lisabonu: Broj poginulih 16, kaže premijer

BBC News pre 10 minuta

Getty Images

Najmanje 16 ljudi poginulo je kada je žičara u Lisabonu iskočila iz šina i od udarca u obližnju zgradu potpuno je smrskana.

Žičara Glorija je jedna od najznačajnijih turističkih atrakcija portugalskog glavnog grada.

U nesreći je povređeno još 20 ljudi je povređeno, od kojih su neki kritično, saopštile su lokalne vlasti.

Na licu mesta poginulo je 15 ljudi, a tokom jutra je rečeno da je u bolnici preminulo još dvoje.

Međutim, portugalski premijer Luis Montenegro potom je novinarima rekao da može da potvrdi da je 16 ljudi poglunulo, a da je petoro u kritičnom stanju u bolnicama.

„Ovo je jedna od najvećih ljudskih tragedija u našoj novijoj istoriji", rekao je Montenegro.

Među poginulima ima stranih državljana, ali je za sada saopšten identitet samo jednog od njih.

Pogledajte video sa mesta nesreće

Ambasada Srbije u Portugalu saopštila je da u ovom trenutku nema podataka da su srpski državljani među povređenima ili poginulima, prenosi Radio-televizija Srbije.

Iz Ambasade je saopšteno da su tokom noći bili u kontaktu sa bolnicama, MUP i Ministarstvom inostranih poslova Portugala, kao i da će nastaviti da prate situaciju i da bude na vezi sa institucijama u slučaju potrebe za bilo kakvom vrstom asistencije za građane Srbije.

Još nije jasno šta je uzrokovalo iskakanje žičare iz šina.

Žičara saobraća u Lisabonu već 140 godina.

REUTERS/Pedro Nunes

IGUEL A LOPES/EPA/Shutterstock Smrskani vagon žičare Glorija u Lisabonu

REUTERS/Pedro Nunes Policijski uviđaj nesreće u Lisabonu

Nesreća se dogodila oko 18:05 u sredu, 3. septembra, u blizini lisabonske Avenije da Liberdad, prema saopštenju lokalnih vlasti.

U spasavanju je učestvovalo više od 60 pripadnika hitnih službi i 22 vozila.

Zvaničnici kažu da je prerano utvrditi šta je uzrok nesreće.

Međutim, portugalski list Observador je izvestio da se sajla otkinula duž železničke trase, što je dovelo do gubitka kontrole i udara u obližnju zgradu.

Na fotografijama i snimcima vidi se prevrnut i potpun smrskan žuti vagon.

Vide se i ljudi koji beže niz strmu ulicu dok kulja dim.

Reagovanja Lisabonaca posle tragedije: 'Moramo da nađemo krivca za ovo'

Koliko je žrtava?

Najmanje 17 ljudi poginulo, a 20-ak povređeno, saopštile su portugalske zdravstvene službe.

Na licu mesta je poginulo 15 putnika, a još dvoje ljudi je podleglo povredama u bolnici.

Još neki od povređenih su kritično, kažu iz lisabonske Hitne pomoći.

Ostali, među kojima i dete, imaju lakše povrede.

Među poginulima ima i stranih državljana, saopštile su vlasti.

Nekoliko ljudi bilo je zarobljeno na mestu nesreće, ali su spaseni.

Uspinjača Glorija može da preveze do 43 putnika i izuzetno je popularna među turistima.

Međutim, nije poznato koliko je ljudi bilo u njoj u trenutku nesreće.

Reuters

Ko su žrtve i povređeni?

Među žrtvama je nekoliko stranih državljana, potvrdila je Margarida Kaštro Martins, šefica lisabonske Agencije za civilnu zaštitu.

Lokalne vlasti su za sada saopštile samo jedno ime poginulog - Andre Žorž Gonsalveš Markeš, koji je nadzirao kočnice.

Lokalni portugalski mediji navode da je najmlađi povređeni trogodišnji dečak iz Nemačke, a da je njegov otac poginuo.

Majka je u kritičnom stanju.

Među povređenima su državljani Kanade, Francuske, Španije, Nemačke, Italije, Južne Koreje i Maroka, saopštila je Hitna pomoć.

Svedoci: 'Zgužvala se kao kartonska kutija'

Kazaljka na satu tek što je otkucala šest popodne, kada se čuvena lisabonska uspinjača spustila iza ćoška i udarila u zgradu i ulubila se.

„Snažno je udarila u zgradu i zgužvala se kao kartonska kutija", rekla je Teresa d'Avo za portugalsku televiziju SIC.

Dodala je da joj je izgledalo kao da žičara „nije imala kočnice".

„Svi smo počeli da bežimo jer smo mislili da će ta žičara udariti u onu ispod nje", rekla je D'Avo.

Kanađanka Hele Čou bila je u podnožju trase, odakle se vozilo uspinje, kada je čula „glasnu vrisku".

Jedan vagon je „naglo zakočio, videla sam crne ostatike i čula kako putnici unutra vrište...

„Vozač je požurio da otvori kapiju za ulaz u žičaru", ispričala je Čou za BBC.

„Ljudi su iskakali kroz prozore, a žičara je udarila u zgradu pored Sabvej restorana.

„Bilo je grozno, nikada nisam čula takav zvuk. Još se tresem", rekla je Čou.

Reuters Jedan od vagona uspinjače u Lisabonu

Šta je žičara Glorija i kako radi?

Žičara je vrsta železničkog sistema koji omogućava kretanje uz i niz strme padine.

U Lisabonu, uspinjače su među najtraženijim turističkim atrakcijama.

Jarko žuta vozila su ključno sredstvo za kretanje strmim, kaldrmisanim ulicama grada.

Žičara Glorija otvorena je 1885. godine, a tri decenije kasnije počela je da saobraća na struju.

Prevozi putnike oko 275 metara od Restauradoreša, trga u centru Lisabona, do slikovitih ulica Bairo Alta.

Put žičarom traje samo tri minuta.

BBC

Za razliku od tradicionalnih žičara, dva vagona Glorija pokreću elektromotori.

Pričvršćena su za suprotne krajeve vučne sajle, što znači da dok se jedan kreće nizbrdo, njegova težina podiže drugi, omogućavajući im da se istovremeno penju i spuštaju.

BBC Omiljena turistička atrakcija u Lisabonu

'Lisabon u žalosti'

Gradonačelnik Lisabona Karlos Moedaš proglasio je trodnevnu žalost.

„Izražavam iskreno saučešće svim porodicama i prijateljima žrtava. Lisabon je u žalosti", napisao je na mreži Iks.

Španski premijer Pedro Sančez rekao je da je „zapanjen strašnom nesrećom".

Pedro Bogas iz kompanije Karis, lisabonske tramvajske kompanije, rekao je da će temeljno biti istraženo šta je dovelo do nesreće.

novinarima da je to „veoma tužan dan, ne samo za žrtve već i za njihove porodice“.

„Imamo stroge protokole, odlične i iskusne profesionalce i moramo da dođemo do suštine onoga što se dogodilo", dodao je.

(BBC News, 09.04.2025)