Bela kuća: Tramp tražio od Evropljana da izvrše pritisak na Kinu

Danas pre 3 sata  |  Beta-AFP
Bela kuća: Tramp tražio od Evropljana da izvrše pritisak na Kinu

Donald Tramp danas je tražio od evropskih zvaničnika da izvrše pritisak na ekonomskom planu na Kinu zbog njene podrške ruskom ratu, rekao je jedan visoki zvaničnik Bele kuće.

Američki predsednik je tokom razgovora sa vođama saveznicima Ukrajine okupljenih u Parizu takođe rekao da Evropa treba da prekine da kupuje rusku naftu, rekao je za Frans pres isti izvor koji nije želeo da mu se navede ime. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski koji je takođe prisustvovao tom razgovoru već je izjavio da je Tramp „vrlo nezadovoljan“ zbog toga što zemlje EU kupuju rusku naftu, navodeći Slovačku i Mađarsku. Zelenski je rekao da je takođe razgovarao
