"Morate prestati kupovati rusku naftu": Tramp izvršio pritisak na evropske lidere, spomenuo i Kinu

Blic pre 27 minuta
Tramp poručio je danas evropskim liderima da Evropa mora da prestane da kupuje rusku naftu, jer prodaja tog energenta pomaže Moskvi u finansiranju rata protiv Ukrajine, rekao je neimenovani zvaničnik Bele kuce za Rojters.

Tramp je rekao učesnicima sastanka "Koalicije voljnih" da Evropa mora da prestane da kupuje rusku naftu nakon što je Rusija za godinu dana zaradila 1,1 milijardu evra prodajom goriva EU, naveo je zvaničnik. Prema njegovim rečima, evropski lideri moraju da izvrše ekonomski pritisak na Kinu zbog toga što, kako se navodi, finansira ruske ratne napore. Zvaničnik je naveo da je Tramp jasno stavio do znanja da rat u Ukrajini nije njegov rat, već da i Evropljani takođe
Bela kuća: Tramp tražio od Evropljana da izvrše pritisak na Kinu

Danas pre 7 sati
Zelenski: Tramp vrlo nezadovoljan zbog toga što EU kupuje rusku naftu

Danas pre 9 sati
