Srbija na Finsku u osmini finala, ‘biće sve u redu’ sa Avramovićem, kažu iz KSS

REUTERS/Ints Kalnins

Srbija je prvi put na Evrobasketu u Rigi osetila gorčinu poraza, a navijači su dodatno bili zabrinuti pošto je bek Aleksa Avramović napustio teren sa bolnom grimasom i nije se vraćao u igru.

U porazu od Turske (90:95) u petom, poslednjem kolu grupne faze, povredio je petu, ali su iz Košarkaškog saveza Srbije (KSS) u četvrtak potvrdili da povreda nije teža.

„Avramović je upravo došao sa pregleda i biće sve u redu", rekao je Nebojša Čović, predsednik KSS, za Radio-televiziju Srbije (RTS).

Zbog blagog istegnuća zadnje lože, meč sa Turskom preskočio je i krilni centar Tristan Vukčević.

„Što se tiče Vukčevića, on će takođe biti u redu, nadam se da će nas zaobići povrede", rekao je Čović.

Od ranije je poznato da zbog povrede zadnje lože Srbija ne može da računa na kapitena Bogdana Bogdanovića.

Turci su pobedom završili takmičenje u A grupi završili na prvom mestu sa maksimalnih pet pobeda, dok je Srbija druga sa učinkom 4-1.

Protivnik Srbije u osmini finala, koje se igra u subotu, 6. septembra, biće Finska, koja je završila kao treća u B grupi.

Nikola Jokić bio je najbolji u srpskom timu protiv Turske sa 22 poena i devet skokova, dok je Marko Gudurić na to dodao 12 poena.

Turke je predvodio Alperen Šengun, koji ima nadimak Bejbi Jokić, sa 28 poena i 13 skokova, a Šejn Larkin je ubacio 23 poena i podelio devet asistencija.

Zbog lakše povrede večeras u timu Srbije nije bilo Tristana Vukčevića, dok je Aleksa Avramović u završnici prvog poluvremena povredio petu.

Turska se do sada pokazala kao najčvršći rival Srbije i ne čudi što ova selekcija ima velike ambicije na Evrobasketu.

Iako su srpski košarkaši solidno otvorili utakmicu, Turska je predvođena Alperenom Šengunom preokrenula i vešto koristila slabosti u protivničkoj odbrani.

Sredinom druge deonice razigrali su se i Šejn Larkin i Čedi Osman, vezali tri trojke i delovalo je da su uhvatili ritam.

Ipak, u napadu Srbije pojavili su se Stefan Jović i Aleksa Avramović, odbrana je podignuta na viši nivo, što je Orlovima donelo prednost na poluvremenu.

Izostanak Avramovića zbog povrede osetio se u nastavku utakmice, nedostajalo je agresivnosti u odbrani Srbije.

Trio Osman-Šengun-Larkin je vratio Tursku u igru, pre svega šutevima za tri poena.

Ali zakucavanjem preko Šenguna sredinom poslednje deonice, Jokić je podigao na noge i saigrače i navijače.

To kao da je dalo dodatno energiju celom timu, Marko Gudurić je pogodio trojku, Dobrić je zakucao u kontrapadu i Srbija je vratila prednost (83:79).

Turska je posle serije ofanzivnih skokova stigli do koša Šenguna uz faul Milutinova, a onda je Šehmus Hazer pogodio trojku za prednost njegovog tima (89:88) pred odlučujuća dva minuta.

Reuters Nikola Jokić i Šejn Larkin

Šta su posle meča rekli Pešić i igrači?

EPA Svetislav Pešić, selektor Srbije

Svetislav Pešić, selektor Srbije, rekao je da povreda Tristana Vukčevića nije opasna, dok se za Aleksu Avramovića još ne zna.

„Vukčević će za dva-tri dana biti spreman. Najviše nas je poremetila povreda pete Avramovića, nije mogao da nastavi.

„Pokušao je da igra, planirali smo da počne drugo poluvreme, probali smo terapiju u svlačionici. Videćemo večeras kakva je situacija, ne znam koji je stepen povrede", kazao je Pešić na konferenciji za novinare posle utakmice.

Krilni centar Filip Petrušev rekao je da je presudio veliki broj šuteva za tri poena koje je Turska ubacila.

„Nismo zatvorili koš, par ofanzivnih skokova u poslednjoj četvrtini. Protiv Finske smo favoriti nema šta. Idemo, ko god da je. Ja ne odustajem", istakao je Petrušev za Radio-televiziju Srbije (RTS).

Nikola Jović ocenio je da su Turci šutirali maltene „perfektno i da Srbija ima mnogo toga da popravi pred utakmicu osmine finala.

Suznih očiju, ipak ’osvajamo’

Nemanja Mitrović Srpski navijači u Rigi pred utakmicu sa Turskom

Nemanja Mitrović, BBC novinar, Riga

Buba mara.

Ali ne lopta, već insekt koji donosi sreću mi sleće na majicu u blizini Šaomi arene gde će srpski košarkaši kroz nekoliko sati istrčati na teren protiv Turske i - izgubiti.

Radovali su se navijači reprezentacije iz Male Azije koja je grupnu fazu završila besprekorno, dok će Srbija, uprkos odličnoj igri, sa jednim porazom, na Finsku.

„Ova ekipa može i zaslužuje zlato, bože zdravlje, nadam se da će uspeti, red je", govori Đorđe Majstorović, navijač Srbije iz Banja Luke.

„Ne bi bili tu da ne mislimo da ćemo osvojiti, verujem u medalju" dodaje njegov prijatelj Miloš Perišić, takođe iz glavnog grada Republike Srpske, jedan od dva entiteta Bosne i Hercegovine.

Doputovali su za utakmicu sa Česima, verujući da će je utakmica sa Turskom biti pravi ispit.

„Biće teško" izgovaraju istovremno. I bilo je.

Nemanja Mitrović Đorđe (drugi sleva) i Miloš (drugi zdesna) ispred Šaomi arene sa drugovima

Iako je Srbija u jednom delu meča vodila, odlična partija ,,Bejbi Jokića”, kako zovu turskog centra, Alperena Šenguna, i trojke Šejna Larkina, dovele su Tursku do trijumfa.

U pobedu njegove reprezentacije bio je siguran Ersan jer je ,, Bogdan Bogdanović povređen".

„Krivo mi je što se povredio, dobar je igrač" govori Turčin noseći dres Galatasaraja, rivala ovogodišnjeg prvaka Evrolige Fenerbahčea - bivši klub srpskog kapitena.

„Mislim da ćemo osvojiti, ako ne mi, onda Srbija", dodaje.

Nešto dalje, u jednom kafiću u centru Rige sedi Saša Radojičić iz Nevesinja, u Republici Srpskoj (BiH), koji već deset godina prati Srbiji po većim takmičenjima.

„Na svim mojim objavama na društvenim mrežama stoji - verovao sam, verujem i verovaću našoj reprezentaciji", dodaje srpski navijač u narodnoj nošnji, tek što je namestio veštačke brkove.

Nemanja Mitrović Ersan u dresu Galatasaraj u centru Rige sa prijateljima

U hali je daleko više posetilaca nego protiv Češke, pa je i atmosfera za nijansu napetija i publika bučnija.

Prvi napad pripada Srbiji i prvi koš ubacuje, najmlađi u redovima „Orlova", Nikola Jović.

Lep početak.

Timovi se bodre, hala odjekuje, a mešaju se i zvuci - jedni viču Turkije, kako glasi zvanični naziv zemlje, drugi Srbija.

Mladi Šengun opravdava nadimak i postiže koš za košem, poput srpskog asa Jokića, povećavajući razliku koja je u jednom trenutku iznosila osam poena.

Srbija se opasuljila pri kraju prve četvrtine, da bi u narednoj i povela, zahvaljujući trojkama Marka Gudurića, Nikole Jovića i Vasilija Micića, koji se „čeka da proradi", kako govore mnogi srpski navijači na Evrobasketu.

Na minut i po do poluvremena parket rezignirano napušta Aleksa Avramović i odlazi direktno ka svlačionici.

Navijači Srbije se zabezeknuto pogledaše, strahujući od povrede jer pored kapitena, na terenu nije bilo ni mladog Tristana Vukčevića.

Na poluvreme su otišli sa tri poena prednosti, da bismo odmah u nastavku prisustvovali inteligentnoj krađi lopte Vanje Marinkovića i njegovim novim poenima.

Do kraja meča sam, između ostalog, video i kako Nikola Jović provocira turskog trenera Atamana, oponašajući ga kako traži „čelendž", sudijski pregled sporne situacije, ali i tehničku grešku za najboljeg strelca utakmice Šenguna.

Ipak, za najlepši momenat biram zakucavanje Ognjena Dobrića, srpskog beka, koji nekako, često iz drugog plana, vraća osmeh navijačima na lice.

Neizvesna završnica pripala je naposletku Turcima.

Na izlazu iz hale ponovo zatičem Banjalučane, neke i sa suzama u očima.

„Nema veze, osvajamo", optimistično poručuju.

Crna Gora ispala, Letonci pregazili Čehe

EPA

Košarkaši Velike Britanije napravili su senzaciju u poslednjem, petom kolu Evrobasketa, pošto su u Tampereu pobedili Crnu Goru sa 89:83 i eliminisali balkansku selekciju sa takmičenja.

Taj trijumf, prvi za Britance na ovom turniru, nije bio dovoljan njima za plasman u osminu finala, jer su ubedljivo izgubili sve prethodne mečeve, ali jeste da pošalju kući Crnogorce.

To znači da će Švedska, kao četvrtoplasirani tim, igrati u osmini finala, prvi put u istoriji.

Junaci današnje pobede Britanaca bili su Majls Henson i Akvasi Jeboa.

Henson je utakmicu završio sa 25 poena i sedam skokova, dok je Jeboa postigao 23 poena i uhvatio pet lopti.

Nikola Vučević je još jednom bio prva zvezda Crne Gore sa 31 poenom i osam skokova, Andrija Slavković dao je 11, a Vladimir Mihailović 10 poena.

Selekciji Velike Britanije ovo je bio prvi trijumf na evropskim prvenstvima od 2013.

EPA Prva zvezda Letonije, Kristaps Porzingis

Domaća selekcija, Letonija osigurala je treće mesto u Grupi a ubedljivom pobedom nad slabašnom Češkom - 109:75.

Letoncima će protivnici u osmini finala biti Finci ili Litvanci, dok su Česi na ovom šampionatu upisali svih pet poraza i idu kući.

Letonce su do pobede predvodili predvodili braća Bertans – Davis i Dairis sa po 20 poena, a Kristaps Porzingis upisao je 16.

Kod Čeha su Vit Krejči, Martin Peterka i Ondrej Senhal dali po 11 poena.

U utakmici B grupe, Litvanija se namučila protiv Švedske i na kraju je ipak slavila sa 74:71.

Najbolji u pobedničkom timu bio je Jonas Valančijunas sa 18 poena i devet skokova, a Arnas Velička utakmicu je završio sa 14 poena i sedam asistencija.

U švedskoj selekciji najbolji strelac je bio Pele Larson sa 18 poena.

Danas igraju:

Grupa A (Riga)

Estonija - Portugal 65:68

Češka - Letonija 75:109

Turska - Srbija 95:90

Tabela: Turska 5-0, Srbija 4-1, Letonija 3-2, Portugal 2-3, Estonija 1-4, Češka 0-5.

Grupa B (Tampere)

Crna Gora - Velika Britanija 83:89

Litvanija - Švedska 74:71

Finska - Nemačka (19:30)

Tabela: Nemačka 4-0, Litvanija 4-1, Finska 3-1, Švedska 1-4, Crna Gora 1-4, Velika Britanija 1-4.

