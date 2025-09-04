Transparentnost: Ustavni sud od januara 2024. nije razmotrio neustavnu odredbu zakona o Ekspo

Beta pre 2 sata

Ustavni sud od januara 2024. godine nije razmotrio inicijativu Transparentnosti Srbije (TS) da oglasi neustavnom odredbu Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo Beograd 2027, kojom je isključena primena Zakona o javnim nabavkama, saopštila je ta nevladina organizacija.

"Najnovija analiza TS pokazuje da su ovaj propust Ustavnog suda, posebna 'Ekspo preduzeća' iskoristila da ugovore poslove vredne preko 330 miliona evra, uz zanemarljiv nivo konkurencije, u čak 86 odsto slučajeva podneta je samo jedna prihvatljiva ponuda", navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da najveći deo javnih radova, koji se vezuju za ovu manifestaciju (Nacionalni stadion) ugovoren bez ikakvog oglašavanja i nadmetanja, direktnim dogovorom sa kineskom kompanijom Power China.

Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo Beograd 2027 usvojen je, kako je navedeno, krajem 2023. u proceduri u kojoj nisu poštovani Zakon o državnoj upravi, Zakon o sprečavanju korupcije, kao i poslovnici Vlade i Skupštine.

Tim zakonom je, ocenila je TS, isključena primena Zakona o javnim nabavkama na sve nabavke koje sprovode posebna "Ekspo preduzeća".

Postupak njihovih nabavki je, ističe se, uređen Uredbom Vlade, koja u pojedinim segmentima nalikuje zakonskoj proceduri.

U toj proceduri, međutim, navela je TS, nedostaje ključni deo, pošto je isključenjem primene Zakona o javnim nabavkama, nestala i mogućnost da firma koja uoči da je posao namešten za njihove konkurente ospori diskriminatorne kriterijume ili da to učini Kancelarija za javne nabavke, i da se tako spreči nastanak štete.

TS je, kako je navedeno, u januaru 2024. podnela argumentovanu inicijativu Ustavnom sudu kojom se ukazuje na neustavnost načina na koji je članom 14. posebnog zakona za Ekspo isključena primena Zakona o javnim nabavkama, kao i na suprotnost sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i EU, ali ni posle više urgencija i dopuna inicijative, od kojih je poslednja bila pre šest meseci, nema naznaka kada bi mogla biti razmotrena.

"U međuvremenu, kako pokazuje najnovija analiza TS, od 72 postupka nabavki koji su sprovedeni na osnovu neustavne odredbe, prosečan broj ponuda je bio svega 1,56, dok je prosečan broj pristiglih ponuda koje su mogle biti uzete u razmatranje bio samo 1,19", navedeno je saopštenju.

Dodaje se da je u čak 86 odsto slučajeva posao dodeljen jedinoj firmi od koje su državna preduzeća pribavila validnu ponudu.

Na ovaj način su, kako je ocenila TS do sada "Ekspo preduzeća" ugovorila poslove, vredne 39,47 milijardi dinara, odnosno nešto više od 330 miliona evra.

Ističe se da ta analiza pruža uvid samo u deo slike o štetnosti prakse ugovaranja države kada je reč o toj manifestaciji.

Prema podacima Ministarstva finansija, Vlada Srbije je, kako je navela TS, direktnim ugovaranjem sa izvođačem radova, odnosno bez ikakvog nadmetanja i transparentnosti, u periodu od aprila 2023. do marta 2024. godine, kompaniji Power China poverila izgradnju linijske infrastukture ka Nacionalnom stadionu, izgradnju tog stadiona, pripremne radove na izgradnji objekata za izložbu i izgradnju tih objekata.

TS je navela da prema Fiskalnoj strategiji, aktuelna procena vrednosti stadiona i objekata za koje je izričito navedeno da su vezani za Ekspo, premašuje 207 milijardi dinara, ali je izvesno da time nisu obuhvaćene nabavke koje se odnose na ovu manifestaciju.

(Beta, 04.09.2025)