Transparentnost: Ustavni sud od januara 2024. nije razmotrio neustavnu odredbu zakona o Ekspo

Ustavni sud od januara 2024. godine nije razmotrio inicijativu Transparentnosti Srbije (TS) da oglasi neustavnom odredbu Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo Beograd 2027, kojom je isključena primena Zakona o javnim nabavkama, saopštila je danas ta nevladina organizacija. ,,Najnovija analiza TS pokazuje da su ovaj propust Ustavnog suda, posebna ‘Ekspo preduzeća’ iskoristila da ugovore poslove vredne preko 330