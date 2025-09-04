Transparentnost: Ustavni sud od januara 2024. nije razmotrio neustavnu odredbu zakona o Ekspo

Transparentnost: Ustavni sud od januara 2024. nije razmotrio neustavnu odredbu zakona o Ekspo
Ustavni sud od januara 2024. godine nije razmotrio inicijativu Transparentnosti Srbije (TS) da oglasi neustavnom odredbu Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo Beograd 2027, kojom je isključena primena Zakona o javnim nabavkama, saopštila je danas ta nevladina organizacija. ,,Najnovija analiza TS pokazuje da su ovaj propust Ustavnog suda, posebna ‘Ekspo preduzeća’ iskoristila da ugovore poslove vredne preko 330
