Vučić: Molio sam Sija za investicije i dogovorio državnu posetu Kini

Vučić je to rekao novinarima iz Srbije nakon sastanka u Pekingu sa kineskim predsednikom Si Đinpingom koji je ocenio kao prijateljski i srdačan.

On je istakao da ga je Si lično pozvao u državnu posetu Kini, koja bi trebalo da se realizuje u narednih šest meseci.

Razgovarali su, naveo je, o podršci u svim sferama društvenog života, o saradnji u investicijama.

"Ja sam molio za investicije, ali predsednik Si je bio toliko fer da je sam govorio o saradnji u oblasti veštačke inteligencije, robotike, modernih tehnologija, molio sam i za transfer tehnologija za civilne potrebe, ali i za vojne. Verujem da ćemo imati ogroman napredak po tom pitanju.

Dodao je da su razgovarali o infrastrukturnim projektima, o Ekspu.

"I o vojno-tehničkoj saradnji, geopolitici, onome što čeka svet i Evropu, šta je to što možemo da očekujemo od kineskih investitora. Kina je danas najveći investitor u Srbiji kao pojedinačna zemlja sa 7,2 milijarde evra", rekao je i dodao da će Kina i Srbija ove godine imati oko 8,5 milijardi evra trgovinsku razmenu.

Vučić je rekao da je u četvrtak u Pekingu imao razgovore sa tri kineske kompanije i da će imati sastanak sa još jednom.

"Veliki je interes kineskih kompanija za investiraju u Srbiji. A i naši ljudi to isto pokazuju. Potrudio sam da se raspitam i kako ide izvoz naše rakije, meda, vina i takvih stvari. Ne ide loše, verujem da može i bolje u budućnosti uz više našeg truda", kazao je Vučić.

Dodao je da mora da se više radi i na privlačenju turista iz Kine u Srbiju.

"Da nije bilo ovog nasilja, blokada i svega što su radili u prethodnih devet meseci, verujem da bi brojevi bili mnogo veći'', rekao je Vučić.

