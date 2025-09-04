Ponos Srbije: Tri medalje za mlade srpske informatičare na Evropskoj olimpijadi (foto)

Blic pre 1 sat
Ponos Srbije: Tri medalje za mlade srpske informatičare na Evropskoj olimpijadi (foto)

Na 9. Evropskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi (European Junior Olympiad in Informatics EJOI), koja je održana od 29. avgusta do 4. septembra u Šumenu, učenici iz Srbije osvojili su tri bronzane medalje.

Medalje su osvojili Irina Stanišić iz Prve kragujevačke gimnazije, Mihajlo Janičić iz Osnovne škole ''Starina Novak''iz Beograda i Lazar Nikić iz Šabačke gimnazije. Član tima Srbije bio je i Veljko Vitkovac, učenik Osnovne škole ''Jovan Popović'' u Kruševcu. Rukovodioci ekipe bili su Milica Nastić, Osnovna škola Andra Savčić, Valjevo i Ognjen Tešić, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu. Ovo, najprestižnije informatičko takmičenje za učenike osnovnih škola,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ponos Srbije: Tri medalje za mlade srpske informatičare na Evropskoj olimpijadi (foto)

Ponos Srbije: Tri medalje za mlade srpske informatičare na Evropskoj olimpijadi (foto)

Blic pre 1 sat
Srpski tim osvojio tri medalje na Evropskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi

Srpski tim osvojio tri medalje na Evropskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KruševacValjevoOlimpijada

Društvo, najnovije vesti »

Naša odbrana i njihovi poslednji dani

Naša odbrana i njihovi poslednji dani

Radar pre 57 minuta
Ekspert za čišćenje računa

Ekspert za čišćenje računa

Radar pre 57 minuta
Vremeplov: Carigradskim protokolom naloženo da Turci napuste Beograd

Vremeplov: Carigradskim protokolom naloženo da Turci napuste Beograd

RTV pre 22 minuta
Jedna dobra i dve loše vesti

Jedna dobra i dve loše vesti

Radar pre 57 minuta
Ponos Srbije: Tri medalje za mlade srpske informatičare na Evropskoj olimpijadi (foto)

Ponos Srbije: Tri medalje za mlade srpske informatičare na Evropskoj olimpijadi (foto)

Blic pre 1 sat