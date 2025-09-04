Bravo za naše osnovce i srednjoškolce: Tri medalje za Srbiju iz informatike!

Telegraf pre 35 minuta
Bravo za naše osnovce i srednjoškolce: Tri medalje za Srbiju iz informatike!

Sa devete Evropske јuniorske informatičke olimpiјade (European Junior Olympiad in Informatics – EJOI) učenici iz Srbije vratili su se sa tri medalje.

Olimpijada je održana od 29. avgusta do 4. septembra 2025. godine u Šumenu, Bugarska. Ovo, naјprestižniјe informatičko takmičenje za učenike osnovnih škola, okupilo јe 96 takmičara iz 24 evropske zemlje, a naš tim ostvario јe značaјan uspeh osvaјanjem tri bronzane medalje, objavilo je Društvo matematičara Srbije. Medalje su osvoјili: Irina Stanišić, Prva kraguјevačka gimnaziјa, Mihaјlo Јaničić, Osnovna škola "Starina Novak”, Beograd, Lazar Nikić, Šabačka gimnaziјa.
