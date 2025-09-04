"Teško podnosim duga putovanja": Bojan Vasković otkrio da li je nekad hteo da odustane od muzike, pa pomenuo kolege i krizu na estradi (video)

Blic pre 6 minuta
"Teško podnosim duga putovanja": Bojan Vasković otkrio da li je nekad hteo da odustane od muzike, pa pomenuo kolege i krizu na…

Pevač Lexington benda, Bojan Vasković kaže da se raduje predstojećim koncertima u Sava Centru koje je zakazao u Beogradu, a za Blic je otkrio da nikada nije hteo da odustane od muzike, iako mu duga putovanja ponekad tešku padnu.

Naime, Bojan tvrdi da takođe, nije osetio sa bendom krizu koja se navodno oseća na estradi kada su nastupi i dolasci publike u klubove u pitanju. - Tri koncerta su najavljena za Sava Centar i naravno da sam prezadovoljan i mogu da kažem samo jedno veliko hvala ovoj našoj divnoj publici koju volim i koja je sve šira i veća u regionu iz godine u godinu. Ti naši koncerti su kao da smo svi jedno, ne postoji razlika između publike i nas. Ovi koncerti se dešavaju u
Otvori na blic.rs

Sava centar »

Plava dvorana otvorila vratra, crvenim tepihom šetaju poznati (FOTO)

Plava dvorana otvorila vratra, crvenim tepihom šetaju poznati (FOTO)

Hello pre 6 sati
Plava dvorana Sava Centra slavi godinu dana postojanja uz specijalnu projekciju „Maratonaca“ (video/foto)

Plava dvorana Sava Centra slavi godinu dana postojanja uz specijalnu projekciju „Maratonaca“ (video/foto)

Alo pre 8 sati
Pevaće tri sata i ispričaće svoju životnu priču: Svi detalji koncerata Ane Bekute (foto)

Pevaće tri sata i ispričaće svoju životnu priču: Svi detalji koncerata Ane Bekute (foto)

Večernje novosti pre 10 sati
Svi detalji koncerata Ane Bekute u Sava centru Folk diva pevaće tri sata i neće imati goste

Svi detalji koncerata Ane Bekute u Sava centru Folk diva pevaće tri sata i neće imati goste

Kurir pre 16 sati
Ovo su svi detalji koncerta Ane Bekute: Pevaće tri sata i neće imati goste

Ovo su svi detalji koncerta Ane Bekute: Pevaće tri sata i neće imati goste

Nova pre 16 sati
(Video) "nisam Imao integritet, hteo sam da odustanem": Aca Sofronijević otvorio dušu: "Bilo je uspona i padova, treba sanjati"…

(Video) "nisam Imao integritet, hteo sam da odustanem": Aca Sofronijević otvorio dušu: "Bilo je uspona i padova, treba sanjati"

Blic pre 5 sati
Miroslav Ilić najavio dva koncerta u Beogradu za kraj godine

Miroslav Ilić najavio dva koncerta u Beogradu za kraj godine

Nova pre 8 sati
Sava centar »

Ključne reči

Sava centar

Zabava, najnovije vesti »

"Teško podnosim duga putovanja": Bojan Vasković otkrio da li je nekad hteo da odustane od muzike, pa pomenuo kolege i krizu na…

"Teško podnosim duga putovanja": Bojan Vasković otkrio da li je nekad hteo da odustane od muzike, pa pomenuo kolege i krizu na estradi (video)

Blic pre 6 minuta
(Foto) prva slika arie: Aleksandra Prijović podelila fotku iz porodilišta: Mama drži bebinu ruku

(Foto) prva slika arie: Aleksandra Prijović podelila fotku iz porodilišta: Mama drži bebinu ruku

Blic pre 6 minuta
Greške u čišćenju naočara koje uništavaju vaše stakla: Stručnjaci otkrivaju trik koji svi ignorišu

Greške u čišćenju naočara koje uništavaju vaše stakla: Stručnjaci otkrivaju trik koji svi ignorišu

Kurir pre 1 sat
(Video) "alisa, ikonija, Milica, volim stara srpska imena": Tanja Savić želi dete sa Mukijem, kupila i plac, priznala kako je…

(Video) "alisa, ikonija, Milica, volim stara srpska imena": Tanja Savić želi dete sa Mukijem, kupila i plac, priznala kako je smršala: "Imala sam 90 kg"

Blic pre 3 sata
"Život nam je svega dao, rodila se Aria": Sve spremno za slavlje nakon porođaja Aleksandre Prijović: Veliki pano u restoranu…

"Život nam je svega dao, rodila se Aria": Sve spremno za slavlje nakon porođaja Aleksandre Prijović: Veliki pano u restoranu sa moćnom porukom

Blic pre 3 sata