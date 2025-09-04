Tragedija u Lisabonu: Žičara iskliznula iz šina, pa se srušila: Poginulo 15 osoba, 18 povređenih, među njima dvoje dece i trudnica (foto, video)

Blic pre 1 sat
Tragedija u Lisabonu: Žičara iskliznula iz šina, pa se srušila: Poginulo 15 osoba, 18 povređenih, među njima dvoje dece i…

Najmanje 15 osoba je poginulo, a 18 je povređeno, među njima dvoje dece i trudnica, kada je popularna žičara Glorija u Lisabonu iskliznula iz šina i srušila se, saopštila je portugalska policija.

Kako je potvrdio zvaničnik INEM-a u izjavi novinarima, do sada je 15 ljudi poginulo u nesreći, dok je ukupno 18 povređenih: pet teže i 13 lakše povređenih, uključujući dvoje dece. Fotografija sa mesta događaja pokazuje da je kabina žičare, slična tramvaju, praktično uništena, prenosi Rojters. "Ono što trenutno možemo reći jeste da ima žrtava", izjavio je šef smene vatrogasne brigade u Lisabonu. Nekoliko je ljudi još uvek zarobljeno. Prema lokalnim izveštajima,
