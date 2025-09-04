(Video) "srce hoće da mi iskoči iz grudi": Milica Pavlović istakla dekolte i noge, pa na konferenciji progovorila o velikom iznenađenju

Blic pre 21 minuta
(Video) "srce hoće da mi iskoči iz grudi": Milica Pavlović istakla dekolte i noge, pa na konferenciji progovorila o velikom…

Poznata pevačica Milica Pavlović organizovala je večeras konferenciju i druženje sa fanovima, koji su među prvima mogli da vide njen koncertni film.

- Ovde su moji prijatelji, neke od njih znam 15 godina. Fali još jedna osoba, moj muzički producent Vlada Uzelac. Ponosna sam na ovaj projekat - rekla je Milica na početku. - Zašto "House of Boginja"? Zato što sa pesmom "Boginja" otvaram svaki koncert. Moji fanovi su večeras videli prvi film, malo je reći da su otišli oduševljeni. Meni srce hoće da iskoči iz grudi zbog toga! - dodala je ona. - Idemo još jače i bićemo samo još bolji - kazala je Milica, a detalje
