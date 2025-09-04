"Život nam je svega dao, rodila se Aria": Sve spremno za slavlje nakon porođaja Aleksandre Prijović: Veliki pano u restoranu sa moćnom porukom

Aleksandra Prijović, muzička zvezda porodila se danas i dobila devojčicu kojoj su ona i Filip Živojinović dali ime Aria.

Majka Aleksandre Prijović, Borka, podelila je prizor sa slavlja povodom rođenja Arie. U restoranu na velikom panou pisalo je: - Život nam je svega dao. Rodila se Aria. Inače, nedavno se oglasila i majka Filipa Živojinovića na svom Instagramu, te je podelila informacije o bebi nakon što je devojčica došla na svet, te je navela da je beba tepka tri kilograma i 300 grama. Arija ili Aria je uobičajen naziv u persijskom govornom području i Indiji. Njegovo značenje je