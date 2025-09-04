"Zaslužuješ sve što ti je Bog dao": Ana Nikolić emotivno čestitala Priji na rođenju ćerke

Mondo pre 51 minuta  |  Ana Živančević
"Zaslužuješ sve što ti je Bog dao": Ana Nikolić emotivno čestitala Priji na rođenju ćerke

Ana Nikolić uputila je srdačne čestitke Aleksandri Prijović i Filipu Živojinoviću povodom rođenja njihove ćerkice Arije.

Podsetimo, pevačica se u sredu porodila na privatnoj klinici i na svet donela devojčicu. Pogledajte fotografije Aleksandre Prijović u trudnoći: "Aleksandra, draga moja lepotice, toliko toga si u životu uspela svojim trudom, radom i dobrotom. Ti si tako jedna mila i dobra duša da zaslužuješ sve što ti je Bog dao kao i ovo, devojčicu. Neka je Bog poživi, čestitam ti na devojčici tebi i Filipu, i želim vam još dece i da budete zauvek srećni, puno vas ljubi Ana
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Ovako je Filip proslavio rođenje ćerke, Brena pala u sevdah, baka obukla posebnu majicu, Živojinovići nikad veseliji

Ovako je Filip proslavio rođenje ćerke, Brena pala u sevdah, baka obukla posebnu majicu, Živojinovići nikad veseliji

Hello pre 11 minuta
"Život nam je svega dao, rodila se Aria": Sve spremno za slavlje nakon porođaja Aleksanre Prijović: Veliki pano u restoranu sa…

"Život nam je svega dao, rodila se Aria": Sve spremno za slavlje nakon porođaja Aleksanre Prijović: Veliki pano u restoranu sa moćnom porukom

Blic pre 1 sat
Stigla je Aria ali svi pričaju o jednom izostalom lajku… Prijina ćerka pokrenula priče o starom prijateljstvu

Stigla je Aria ali svi pričaju o jednom izostalom lajku… Prijina ćerka pokrenula priče o starom prijateljstvu

Svet & Skandal pre 2 sata
Majka Aleksandre Prijović na slavlju rođenja unuke u majici sa emotivnom porukom (FOTO)

Majka Aleksandre Prijović na slavlju rođenja unuke u majici sa emotivnom porukom (FOTO)

Nova pre 2 sata
Majka Aleksandre Prijović u posebnoj majici na slavlju! Živojinovići napravili feštu za malu Ariju, spremili za sve i poseban…

Majka Aleksandre Prijović u posebnoj majici na slavlju! Živojinovići napravili feštu za malu Ariju, spremili za sve i poseban autfit (foto)

Kurir pre 3 sata
(Video) "zaslužuješ sve što ti je Bog dao": Ana Nikolić emotivnom objavom Aleksandri Prijović čestitala rođenje ćerke

(Video) "zaslužuješ sve što ti je Bog dao": Ana Nikolić emotivnom objavom Aleksandri Prijović čestitala rođenje ćerke

Blic pre 3 sata
Živojinovići proslavili rođenje arie Napravili feštu, Prijina majka u posebnom izdanju, mislili su o svakom detalju (foto)

Živojinovići proslavili rođenje arie Napravili feštu, Prijina majka u posebnom izdanju, mislili su o svakom detalju (foto)

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ana NikolićAleksandra PrijovićAleksandar Prijović

Zabava, najnovije vesti »

Deni Devito bi voleo da ponovi jednu ulogu: "Prihvatio bih je bez razmišljanja“

Deni Devito bi voleo da ponovi jednu ulogu: "Prihvatio bih je bez razmišljanja“

N1 Info pre 31 minuta
Samsung predstavlja viziju „AI dom: budući način života, sada“ na sajmu IFA 2025 FIFAe sklapa partnerstvo sa Lenovom: FIFAe…

Samsung predstavlja viziju „AI dom: budući način života, sada“ na sajmu IFA 2025 FIFAe sklapa partnerstvo sa Lenovom: FIFAe finale će pokretati Lenovo Legion gejming tehnologija visokih performansi Samsung širi uslugu daljinskog upravljanja kućnim

Domino magazin pre 41 minuta
Nova studija: Lav na Trgu Svetog Marka u Veneciji potiče iz Kine

Nova studija: Lav na Trgu Svetog Marka u Veneciji potiče iz Kine

RTS pre 16 minuta
Godinu dana bez legendarnog Bore Đorđevića

Godinu dana bez legendarnog Bore Đorđevića

N1 Info pre 46 minuta
Slavlje kod Živojinovića: Brena nije mogla da sakrije suze, tata Filip najsrećniji zbog rođenja ćerke VIDEO

Slavlje kod Živojinovića: Brena nije mogla da sakrije suze, tata Filip najsrećniji zbog rođenja ćerke VIDEO

Story pre 1 minut