"Zaslužuješ sve što ti je Bog dao": Ana Nikolić emotivno čestitala Priji na rođenju ćerke

Ana Nikolić uputila je srdačne čestitke Aleksandri Prijović i Filipu Živojinoviću povodom rođenja njihove ćerkice Arije.

Podsetimo, pevačica se u sredu porodila na privatnoj klinici i na svet donela devojčicu. Pogledajte fotografije Aleksandre Prijović u trudnoći: "Aleksandra, draga moja lepotice, toliko toga si u životu uspela svojim trudom, radom i dobrotom. Ti si tako jedna mila i dobra duša da zaslužuješ sve što ti je Bog dao kao i ovo, devojčicu. Neka je Bog poživi, čestitam ti na devojčici tebi i Filipu, i želim vam još dece i da budete zauvek srećni, puno vas ljubi Ana