Mali vodič za izveštače sa protesta

Novi Sad 13. avgusta (foto: snimak ekrana N1) Nekoliko saveta za zaštitu bezbednosti i ostvarivanje svojih prava za novinare koji izveštavaju sa protesta: Pravo na snimanje: Svako ima pravo da snima policijsku intervenciju, a policajac to ne sme da zabrani – posebno ne novinaru.

Telefon: Policajac nema pravo da vam oduzme telefon. Ukoliko to traži, odbijte da ga predate. Ako vam ipak oduzme telefon i odbije da ga vrati, prijavite prvom policijskom starešini šta se desilo. Digitalna bezbednost: Neka vam telefon uvek bude zaključan (najbolje lozinkom). Više o zaštiti podataka na telefonu možete naći u daljem tekstu. Komunikacija: Budite kulturni i smireni da ne izazovete sekundarni problem. Iako danas često nose fantomke, policajci su
