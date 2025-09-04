Makron: Evropljani spremni da pruže bezbednosne garancije Ukrajini

Evropljani su spremni da pruže bezbednosne garancije Ukrajini i Ukrajincima, onog dana kada se potpiše mir, izjavio je danas francuski predsednik Emanuel Makron.

On se u Parizu sastao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. „Evropa je tu, prvi put sa ovim nivoom posvećenosti i intenziteta“, rekao je francuski predsednik novinarima u Jelisejskoj palati. „Pitanje je sada da se utvrdi iskrenost Rusije i njenih uzastopnih obaveza kada je ponudila mir Americi“, dodao je Makron uoči sutrašnjeg samita koalicije voljnih spremnih da pruže ove garancije. Zelenski razgovaraće sutra sa predsednicom Evropske komisije