Makron: Evropljani spremni da pruže bezbednosne garancije Ukrajini

Danas pre 2 sata  |  Beta-AFP
Evropljani su spremni da pruže bezbednosne garancije Ukrajini i Ukrajincima, onog dana kada se potpiše mir, izjavio je danas francuski predsednik Emanuel Makron.

On se u Parizu sastao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. „Evropa je tu, prvi put sa ovim nivoom posvećenosti i intenziteta“, rekao je francuski predsednik novinarima u Jelisejskoj palati. „Pitanje je sada da se utvrdi iskrenost Rusije i njenih uzastopnih obaveza kada je ponudila mir Americi“, dodao je Makron uoči sutrašnjeg samita koalicije voljnih spremnih da pruže ove garancije. Zelenski razgovaraće sutra sa predsednicom Evropske komisije
