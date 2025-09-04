Zelenski: O bezbednosnim garancijama za Ukrajinu biće odlučeno danas u Parizu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Zelenski: O bezbednosnim garancijama za Ukrajinu biće odlučeno danas u Parizu

Ukrajina će definitivno dobiti bezbednosne garancije koje će biti rezultat sastanka Koalicije voljnih danas u Parizu, izjavio je juče ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

On je rekao tokom zajedničkog brifinga sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom da se do sada nisu videli signali iz Rusije da želi da okonča rat, preneo je Ukrinform. Zelenski je zahvalio Makronu i narodu Francuske na podršci u borbi protiv Rusije. "Siguran sam da će nam naš savez, savez pre svega Evrope, koji je uz nas od početka rata, i savez Evrope sa Amerikom pomoći da povećamo pritisak na Rusiju kako bismo krenuli ka diplomatskom rešenju ovog teškog
