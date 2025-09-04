Popularna Lisabonska žičara iskočila iz šina, petnaest osoba poginulo

Danas pre 4 sati  |  Index.hr
Popularna Lisabonska žičara iskočila iz šina, petnaest osoba poginulo

Lisabonska žičara Glorija, popularna među turistima, danas je iskočila iz šina.

Poginulo je petnaest osoba, a još osamnaest ljudi je povređeno. Pet povređenih je u teškom stanju. Poznata žuta žičara, slična tramvaju, iskočila je iz šina u poslepodnevnim satima, prenosi Index. JUST IN: Lisbon’s iconic Gloria Funicular derails, causing injuries pic.twitter.com/d57zhaKCtV — BNO News Live (@BNODesk) September 3, 2025 Uzroci nesreće za sada nisu poznati, ali fotografije sa mesta nesreće prikazuju uništenu žičaru. Publico piše da ovo nije prvo
