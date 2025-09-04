BBC vesti na srpskom

'Ljudi će možda postati besmrtni': Razgovor Sija Đinpinga i Putina

Ruski i kineski lideri su skoro vršnjaci - Putin uskoro puni 73, a Si ima 72 godine.

BBC News pre 32 minuta
putin, si đinping, kim džong un, vojna parada u kini, svetski državnici na vjnoj paradi u kini, Putin, Si Đinping i Kim Džong Un u prvom redu, dok državnici koračaju ka Trgu Tjenanmen da bi gledali paradu kineske vojske povodom 80 godina od dana pobede u Drugom svetskom ratu
KCNA via REUTERS
Putin, Si Đinping i Kim Džong Un u prvom redu, dok državnici koračaju ka Trgu Tjenanmen da bi gledali paradu kineske vojske povodom 80 godina od dana pobede u Drugom svetskom ratu

Kineski i ruski predsednik Si Đinping i Vladimir Putin slučajno su snimljeni kako razgovaraju o transplantaciji organa kao mogućnosti produženja života.

Dok su hodali ka trgu Tjenanmen u Pekingu kako bi posmatrali vojnu paradu, kamere su zabeležile ćaskanje dvojice lidera svetskih sila o stvarima nevezanim za politiku i ekonomiju.

Kineska državna televizija je uživo prenosila dolazak više od 20 svetskih državnika na paradu, a u prvom redu su bili Si Đinping i Putin.

Dvojica predsednika su razgovarala o prosečnom ljudskom veku, a Putin je nagovestio da bi čak i večni život mogao da bude dostižan zahvaljujući inovacijama u biotehnologiji.

Si i Putin su na vlasti 13, odnosno 25 godina.

Nijedan od njih nije izrazio nameru da se povuče.

Stojeći rame uz rame sa severnokorejskim i ruskim liderom, kineski predsednik je iskoristio spektakl povodom Dana pobede u Drugom svetskom ratu da projektuje alternativnu viziju budućnosti svetskog poretka.

Međutim, njihov privatni razgovor sugeriše da njihovi pogledi prevazilaze ekonomske i političke.

Razgovor je preneo Putinov prevodilac za mandarinski i Sijev ruski prevodilac, a na engleski ga je preveo BBC.

„U prošlosti je bilo retko da neko poživi i posle 70. godine, a danas kažu da je sa 70 godina čovek i dalje dete", čuo se Sijev prevodilac kako govori na ruskom.

Putin je na to nešto rekao, ali ne može da se razazna na snimku.

Njegov prevodilac sa mandarinskog je zatim dodao: „Razvojem biotehnologije, ljudski organi mogu kontinuirano da se transplantiraju, a ljudi mogu da žive sve duže, da se 'podmlade', pa čak i da postignu besmrtnost.“

Sijev prevodilac je potom rekao: „Predviđanja su da u ovom veku postoji šansa da se doživi i 150 [godina]."

Putin je navodno ponovio njegov komentar kasnije u razgovaru sa ruskim medijima.

„Savremene medicinske metode, čak i hirurške zamene organa, omogućavaju čovečanstvu da se nada da će aktivan život trajati duže nego danas.

„Prosečna starost je različita u različitim zemljama, ali će se životni vek značajno produžiti", citirala je Putina ruska državna novinska agencija Tas.

Vladimir Putin će u oktobru napuniti 73 godine, a Si Đinping je u junu proslavio 72. rođendan.

Poslušajte razgovor Sija i Putina u Čekingu

(BBC News, 09.04.2025)

